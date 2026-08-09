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Keiko Fujimori sobre la crisis que vive el país por la inseguridad: “No será una tarea fácil”

La presidenta prometió "una solución firme y duradera" para la crisis originada por el crimen organizado. Fujimori no dio mayores detalles sobre las políticas a implementar.

Keiko Fujimori partició en ceremonia de reconocimiento a la PNP | Foto: Elvis Cairo / URPI-LR.
Keiko Fujimori partició en ceremonia de reconocimiento a la PNP | Foto: Elvis Cairo / URPI-LR.
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Keiko Fujimori dio sus primeras promesas en materia de seguridad ciudadana. Durante una ceremonia de reconocimiento y felicitación a siete suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), la presidenta —acompañada por el ministro del Interior, César Astudillo, y el vicepresidente, Luis Galarreta— señaló que una de sus prioridades será enfrentar la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Fujimori prometió implementar una “solución firme y duradera” contra el crimen organizado, aunque no brindó mayores detalles sobre las medidas que adoptará.

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"Todos sabemos que no es ni será una tarea fácil. Pero quiero decirle al pueblo peruano que estamos poniendo toda nuestra dedicación y que hemos colocado como prioridad número una el trabajo de estrategia e inteligencia para que las medidas que implementemos no respondan solo a la coyuntura, sino que sean parte de una solución firme y duradera", indicó.

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La presidenta también expresó sus condolencias a los familiares de Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui, cambista que fue asesinado cerca del Barrio Chino tras ser asaltado por delincuentes. Además, aseguró que se recompensará cada acción contra la delincuencia.

"Quiero enviarles un mensaje a todos ustedes. Cada acción contra la delincuencia será reconocida, cada operación contra las bandas criminales será respaldada, cada golpe que den a estos delincuentes tendrá toda la protección del Estado. A los criminales les caerá todo el peso de la ley. Y a los policías los protegeremos con todas las armas que nos otorguen la ley y la Constitución. No habrá un policía más en abandono".

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