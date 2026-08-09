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Corte de agua de hasta 12 horas este martes 11: conoce los horarios y zonas afectadas en Miraflores, SJL, Los Olivos y más

Para más información sobre las interrupciones programadas, los usuarios pueden comunicarse con Aquafono al (01) 317-8000 y tener a mano su número de suministro.

Se recomienda a los vecinos estar atentos a los horarios establecidos para las interrupciones y restablecimiento del servicio.
Se recomienda a los vecinos estar atentos a los horarios establecidos para las interrupciones y restablecimiento del servicio. | Foto: Composición LR
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Sedapal programó interrupciones temporales del servicio de agua potable para este martes 11 de agosto en diferentes sectores de Lima, debido a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios. Las restricciones tendrán horarios distintos según el distrito y la zona involucrada, con periodos que pueden llegar hasta las 12 horas.

Entre los distritos comprendidos se encuentran Miraflores, Lurigancho, Ate, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Los Olivos y Villa María del Triunfo. Los vecinos de las áreas señaladas deberán tomar precauciones y considerar los horarios establecidos para la interrupción y posterior restablecimiento del suministro.

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¿A qué hora será el corte de agua en Miraflores, SJL y otros distritos?

Sedapal programó interrupciones temporales del servicio de agua potable debido a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios. Estos son los sectores detallados:

  • Miraflores: de 12:00 p. m. a 11:00 p. m.
  • Urbanización Miraflores.
  • Urbanización Santa Cruz.
  • Cuadrante comprendido por la avenida José Pardo, avenida Jorge Chávez y Malecón Luis Cisneros.
  • Sector 54.
  • Motivo: empalme de tubería.
  • Lurigancho: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Urbanización San Antonio de Carapongo, primera etapa.
  • Urbanización San Antonio de Carapongo, cuarta etapa ampliación.
  • Calle 3A.
  • Calle 2.
  • Calle 3.
  • Sector 136.
  • Motivo: limpieza de reservorio.
  • Ate: de 11:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • APV El Rosario - Esquema Pariachi.
  • Asociación El Rosario.
  • Asociación de Franciscanos de la Comunidad China del Perú.
  • Asociación Pariachi II etapa.
  • Asociación Filadelfia IV etapa.
  • Asociación Los Girasoles.
  • Asociación Barrio El Descanso.
  • Asociación Residencial Villa Hermosa.
  • Asociación de Propietarios El Lúcumo.
  • Sector 182.
  • Motivo: limpieza de reservorio.
  • San Juan de Lurigancho: de 1:00 p. m. a 9:00 p. m.
  • A.H. Alta Paloma Ampliación.
  • A.H. Villa Los Andes.
  • A.H. Chaparral.
  • AF Las Flores.
  • A.H. 3 de Mayo.
  • A.H. Alta Paloma.
  • A.H. Los Higales.
  • Sector 403.
  • Motivo: limpieza de reservorio.
  • San Juan de Lurigancho: de 1:00 p. m. a 11:00 p. m.
  • A.H. Villa Campoy.
  • A.H. Alta Paloma Ampliación.
  • A.H. Villa Los Andes.
  • A.H. Chaparral.
  • AF Las Flores.
  • A.H. 3 de Mayo.
  • A.H. Alta Paloma.
  • A.H. Los Higales.
  • Sector 403.
  • Motivo: limpieza de reservorio.
  • Carabayllo: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • A.H. 16 de Abril.
  • A.H. Alameda de Carabayllo.
  • A.H. Ramiro Prialé.
  • A.H. Los Rosales.
  • A.H. Voz de Israel.
  • Asociación de Vivienda Los Ángeles de Naranjal.
  • A.H. Las Casuarinas.
  • A.H. La Villa de Carabayllo.
  • Sectores 346, 347, 348, 349, 350 y 351.
  • Motivo: empalme de tubería.
  • Los Olivos: de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.
  • A.H. Los Jazmines del Naranjal.
  • A.H. José C. Mariátegui.
  • A.H. 13 de Mayo.
  • A.H. El Olivar.
  • A.H. Santa Rosa del Naranjal.
  • A.H. Virgen de Fátima.
  • C.H. Carlos Cueto Fernandini II, III y IV etapa.
  • Cooperativa Naranjal.
  • Urbanización Los Jazmines del Naranjal.
  • Urbanización Parque del Naranjal II etapa.
  • Sector 83.
  • Motivo: limpieza de reservorio.
  • Villa María del Triunfo: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • P.J. Poeta José Gálvez.
  • Manzanas 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 A, 186 B y 186 C.
  • Sector 315.
  • Motivo: limpieza de reservorio.

Los usuarios pueden comunicarse con Aquafono al (01) 317-8000 para realizar consultas sobre las interrupciones programadas. Se recomienda tener a la mano el número de suministro.

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