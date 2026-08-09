Corte de agua de hasta 12 horas este martes 11: conoce los horarios y zonas afectadas en Miraflores, SJL, Los Olivos y más
Para más información sobre las interrupciones programadas, los usuarios pueden comunicarse con Aquafono al (01) 317-8000 y tener a mano su número de suministro.
- Sospechan que un oficial y dos subalternos PNP cambiaron 40 paquetes de cocaína por yeso
- El 'monstruo' subterráneo de 1.750 toneladas que construye el Metro bajo el Callao avanza a su última estación
Sedapal programó interrupciones temporales del servicio de agua potable para este martes 11 de agosto en diferentes sectores de Lima, debido a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios. Las restricciones tendrán horarios distintos según el distrito y la zona involucrada, con periodos que pueden llegar hasta las 12 horas.
Entre los distritos comprendidos se encuentran Miraflores, Lurigancho, Ate, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Los Olivos y Villa María del Triunfo. Los vecinos de las áreas señaladas deberán tomar precauciones y considerar los horarios establecidos para la interrupción y posterior restablecimiento del suministro.
TE RECOMENDAMOS
OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.
¿A qué hora será el corte de agua en Miraflores, SJL y otros distritos?
Sedapal programó interrupciones temporales del servicio de agua potable debido a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios. Estos son los sectores detallados:
- Miraflores: de 12:00 p. m. a 11:00 p. m.
- Urbanización Miraflores.
- Urbanización Santa Cruz.
- Cuadrante comprendido por la avenida José Pardo, avenida Jorge Chávez y Malecón Luis Cisneros.
- Sector 54.
- Motivo: empalme de tubería.
- Lurigancho: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Urbanización San Antonio de Carapongo, primera etapa.
- Urbanización San Antonio de Carapongo, cuarta etapa ampliación.
- Calle 3A.
- Calle 2.
- Calle 3.
- Sector 136.
- Motivo: limpieza de reservorio.
- Ate: de 11:00 a. m. a 11:00 p. m.
- APV El Rosario - Esquema Pariachi.
- Asociación El Rosario.
- Asociación de Franciscanos de la Comunidad China del Perú.
- Asociación Pariachi II etapa.
- Asociación Filadelfia IV etapa.
- Asociación Los Girasoles.
- Asociación Barrio El Descanso.
- Asociación Residencial Villa Hermosa.
- Asociación de Propietarios El Lúcumo.
- Sector 182.
- Motivo: limpieza de reservorio.
- San Juan de Lurigancho: de 1:00 p. m. a 9:00 p. m.
- A.H. Alta Paloma Ampliación.
- A.H. Villa Los Andes.
- A.H. Chaparral.
- AF Las Flores.
- A.H. 3 de Mayo.
- A.H. Alta Paloma.
- A.H. Los Higales.
- Sector 403.
- Motivo: limpieza de reservorio.
- San Juan de Lurigancho: de 1:00 p. m. a 11:00 p. m.
- A.H. Villa Campoy.
- A.H. Alta Paloma Ampliación.
- A.H. Villa Los Andes.
- A.H. Chaparral.
- AF Las Flores.
- A.H. 3 de Mayo.
- A.H. Alta Paloma.
- A.H. Los Higales.
- Sector 403.
- Motivo: limpieza de reservorio.
- Carabayllo: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- A.H. 16 de Abril.
- A.H. Alameda de Carabayllo.
- A.H. Ramiro Prialé.
- A.H. Los Rosales.
- A.H. Voz de Israel.
- Asociación de Vivienda Los Ángeles de Naranjal.
- A.H. Las Casuarinas.
- A.H. La Villa de Carabayllo.
- Sectores 346, 347, 348, 349, 350 y 351.
- Motivo: empalme de tubería.
- Los Olivos: de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.
- A.H. Los Jazmines del Naranjal.
- A.H. José C. Mariátegui.
- A.H. 13 de Mayo.
- A.H. El Olivar.
- A.H. Santa Rosa del Naranjal.
- A.H. Virgen de Fátima.
- C.H. Carlos Cueto Fernandini II, III y IV etapa.
- Cooperativa Naranjal.
- Urbanización Los Jazmines del Naranjal.
- Urbanización Parque del Naranjal II etapa.
- Sector 83.
- Motivo: limpieza de reservorio.
- Villa María del Triunfo: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- P.J. Poeta José Gálvez.
- Manzanas 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 A, 186 B y 186 C.
- Sector 315.
- Motivo: limpieza de reservorio.
Los usuarios pueden comunicarse con Aquafono al (01) 317-8000 para realizar consultas sobre las interrupciones programadas. Se recomienda tener a la mano el número de suministro.