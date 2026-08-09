Corte de agua de hasta 12 horas este martes 11: conoce los horarios y zonas afectadas en Miraflores, SJL, Los Olivos y más

Se recomienda a los vecinos estar atentos a los horarios establecidos para las interrupciones y restablecimiento del servicio. | Foto: Composición LR

Se recomienda a los vecinos estar atentos a los horarios establecidos para las interrupciones y restablecimiento del servicio. | Foto: Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Sedapal programó interrupciones temporales del servicio de agua potable para este martes 11 de agosto en diferentes sectores de Lima, debido a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios. Las restricciones tendrán horarios distintos según el distrito y la zona involucrada, con periodos que pueden llegar hasta las 12 horas.

Entre los distritos comprendidos se encuentran Miraflores, Lurigancho, Ate, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Los Olivos y Villa María del Triunfo. Los vecinos de las áreas señaladas deberán tomar precauciones y considerar los horarios establecidos para la interrupción y posterior restablecimiento del suministro.

TE RECOMENDAMOS OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿A qué hora será el corte de agua en Miraflores, SJL y otros distritos?

Sedapal programó interrupciones temporales del servicio de agua potable debido a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios. Estos son los sectores detallados:

Miraflores: de 12:00 p. m. a 11:00 p. m.

de Urbanización Miraflores.

Urbanización Santa Cruz.

Cuadrante comprendido por la avenida José Pardo, avenida Jorge Chávez y Malecón Luis Cisneros.

Sector 54.

Motivo: empalme de tubería.

Lurigancho: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

de Urbanización San Antonio de Carapongo, primera etapa.

Urbanización San Antonio de Carapongo, cuarta etapa ampliación.

Calle 3A.

Calle 2.

Calle 3.

Sector 136.

Motivo: limpieza de reservorio.

Ate: de 11:00 a. m. a 11:00 p. m.

de APV El Rosario - Esquema Pariachi.

Asociación El Rosario.

Asociación de Franciscanos de la Comunidad China del Perú.

Asociación Pariachi II etapa.

Asociación Filadelfia IV etapa.

Asociación Los Girasoles.

Asociación Barrio El Descanso.

Asociación Residencial Villa Hermosa.

Asociación de Propietarios El Lúcumo.

Sector 182.

Motivo: limpieza de reservorio.

San Juan de Lurigancho: de 1:00 p. m. a 9:00 p. m.

de A.H. Alta Paloma Ampliación.

A.H. Villa Los Andes.

A.H. Chaparral.

AF Las Flores.

A.H. 3 de Mayo.

A.H. Alta Paloma.

A.H. Los Higales.

Sector 403.

Motivo: limpieza de reservorio.

San Juan de Lurigancho: de 1:00 p. m. a 11:00 p. m.

de A.H. Villa Campoy.

A.H. Alta Paloma Ampliación.

A.H. Villa Los Andes.

A.H. Chaparral.

AF Las Flores.

A.H. 3 de Mayo.

A.H. Alta Paloma.

A.H. Los Higales.

Sector 403.

Motivo: limpieza de reservorio.

Carabayllo: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

de A.H. 16 de Abril.

A.H. Alameda de Carabayllo.

A.H. Ramiro Prialé.

A.H. Los Rosales.

A.H. Voz de Israel.

Asociación de Vivienda Los Ángeles de Naranjal.

A.H. Las Casuarinas.

A.H. La Villa de Carabayllo.

Sectores 346, 347, 348, 349, 350 y 351.

Motivo: empalme de tubería.

Los Olivos: de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

de A.H. Los Jazmines del Naranjal.

A.H. José C. Mariátegui.

A.H. 13 de Mayo.

A.H. El Olivar.

A.H. Santa Rosa del Naranjal.

A.H. Virgen de Fátima.

C.H. Carlos Cueto Fernandini II, III y IV etapa.

Cooperativa Naranjal.

Urbanización Los Jazmines del Naranjal.

Urbanización Parque del Naranjal II etapa.

Sector 83.

Motivo: limpieza de reservorio.

Villa María del Triunfo: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

de P.J. Poeta José Gálvez.

Manzanas 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 A, 186 B y 186 C.

Sector 315.

Motivo: limpieza de reservorio.