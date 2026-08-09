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¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 9 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

El sorteo de La Tinka incluirá en su sorteo el clásico sorteo y juegos adicionales como el ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.

Sorteo de La Tinka del domingo 9 de agosto: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más.
Sorteo de La Tinka del domingo 9 de agosto: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más. | Foto: La Tinka
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 9 de agosto, estando en juego un pozo acumulado de S/23'003.390. Además, jugarán los tradicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión será a las 10:50 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

¿Se pagan impuestos por ganar el pozo millonario de la Tinka?

De acuerdo con Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el premio millonario de La Tinka no está sujeto al pago de Impuesto a la Renta ni IGV, pero sí aplica un impuesto municipal. La tasa establecida para las loterías en general es del 10% sobre el monto total ganado.

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Por ejemplo, si un jugador gana S/1.000.000, se le descontará un 10%, equivalente a S/100.000, por lo que el monto final a recibir será de S/900.000. Este porcentaje se descuenta automáticamente antes de la entrega del premio.

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