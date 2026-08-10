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Economía

Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para este 10 de agosto

¿A cuánto cotiza el dólar ahora? Conoce el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos en el Perú.

Precio del dólar en Perú hoy, lunes 10 de agosto de 2026
Precio del dólar en Perú hoy, lunes 10 de agosto de 2026 | Composición LR
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La cotización del precio del dólar en Perú se vincula con los movimientos que realiza a diario el Banco Central de Reserva (BCR). Para hoy, 10 de agosto, el valor de la moneda estadounidense se cotiza en S/3,360 la compra y S/3,390 la venta, de acuerdo a la web cuantoestáeldolar.pe. Además de esta información oficial, te contamos cómo cotiza la moneda estadounidense para la compra y venta en entidades financieras, los cambistas, casas de cambio online y del Jr. Ocoña.

Precio del dólar hoy, lunes 10 de agosto, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

13:00
10/8/2026

¿Por qué se le dice "coco" a los dólares?

Desde hace varios años, en nuestro país se utiliza el término "coco" para hablar del dólar estadounidense. Por ello, es que en el Banco de Crédito del Perú (BCP) hay un producto denominado "Cocos y Lucas" para cambiar dólares y soles.

12:00
10/8/2026

¿Qué factores influyen en el comportamiento del dólar en Perú?

Para el comportamiento del dólar influyen dos factores. El primero es la relación que tiene el Perú con la nación referente del dólar, Estados Unidos. Y el segundo es la expectativa, que consiste en “una sensación de riesgo”. 

10:00
10/8/2026

¿Por qué el precio del dólar sube o baja?

Dado que el dólar está bajando, es bueno saber por qué esto sucede. El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.

08:00
10/8/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,374
• Venta: S/3,391

07:00
10/8/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este lunes 10 de agosto

El tipo de cambio para este lunes 10 de agosto abrió en S/3,3791, según el portal económico Bloomberg.

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

  • Compra: S/3,798
  • Venta: S/3,887

Interbank

  • Compra: S/3,755
  • Venta: S/3,885

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,760
  • Venta: S/3,850

BBVA

  • Compra: S/3,747
  • Venta: S/3,954

Scotiabank

  • Compra: S/3,751
  • Venta: S/3,927
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