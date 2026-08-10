Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para este 10 de agosto

La cotización del precio del dólar en Perú se vincula con los movimientos que realiza a diario el Banco Central de Reserva (BCR). Para hoy, 10 de agosto, el valor de la moneda estadounidense se cotiza en S/3,360 la compra y S/3,390 la venta, de acuerdo a la web cuantoestáeldolar.pe. Además de esta información oficial, te contamos cómo cotiza la moneda estadounidense para la compra y venta en entidades financieras, los cambistas, casas de cambio online y del Jr. Ocoña.

Precio del dólar hoy, lunes 10 de agosto, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio 13:00 ¿Por qué se le dice "coco" a los dólares? Desde hace varios años, en nuestro país se utiliza el término "coco" para hablar del dólar estadounidense. Por ello, es que en el Banco de Crédito del Perú (BCP) hay un producto denominado "Cocos y Lucas" para cambiar dólares y soles. 12:00 ¿Qué factores influyen en el comportamiento del dólar en Perú? Para el comportamiento del dólar influyen dos factores. El primero es la relación que tiene el Perú con la nación referente del dólar, Estados Unidos. Y el segundo es la expectativa, que consiste en “una sensación de riesgo”. 10:00 ¿Por qué el precio del dólar sube o baja? Dado que el dólar está bajando, es bueno saber por qué esto sucede. El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa. 08:00 Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy? • Compra: S/3,374

• Venta: S/3,391 07:00 Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este lunes 10 de agosto El tipo de cambio para este lunes 10 de agosto abrió en S/3,3791, según el portal económico Bloomberg.

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

Compra: S/3,798

Venta: S/3,887

Interbank

Compra: S/3,755

Venta: S/3,885

Banco de la Nación

Compra: S/3,760

Venta: S/3,850

BBVA

Compra: S/3,747

Venta: S/3,954

Scotiabank