¿A qué hora juega Perú vs Filipinas EN VIVO HOY por el Mundial sub 17 de Vóley 2026?
Las Matadorcitas enfrentarán al equipo asiático en un duelo clave por la clasificación a octavos de final del Mundial sub 17 de Vóley. Sigue la transmisión del Perú vs Filipinas en directo.
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MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega Perú vs Filipinas HOY por el Mundial de Vóley Sub 17?
En territorio nacional, el partido Perú vs Filipinas por la fecha 4 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 4.00 p. m.
Perú vs Filipinas EN VIVO HOY por el Mundial de Vóley Sub-17 2026 | Las Matadorcitas afrontan un partido clave, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana), por la cuarta jornada del grupo B. La transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV; asimismo, podrás seguir el punto a punto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
Perú vs Filipinas EN VIVO por el Mundial sub 17 de Vóley
Horarios internacionales
Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente guía de horarios.
- México: 3.00 p. m.
- Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
¿A qué hora juega Perú vs Filipinas HOY por el Mundial de Vóley Sub 17?
En territorio nacional, el partido Perú vs Filipinas por la fecha 4 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 4.00 p. m.
¡Bienvenidos!
Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la cobertura del partido Perú vs Filipinas por el Mundial sub 17 de Vóley 2026.
Luego de su ajustado triunfo 3-2 ante México, las peruanas ocupan el tercer lugar del grupo B. Una victoria contra las asiáticas —ubicadas en el segundo lugar— les permitiría asegurar su clasificación a octavos de final.
PUEDES VER: Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos
¿A qué hora juega Perú vs Filipinas HOY por el Mundial de Vóley Sub 17?
En territorio nacional, el partido Perú vs Filipinas por la fecha 4 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 4.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.
- México: 3.00 p. m.
- Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
¿Dónde ver Perú vs Filipinas por el Mundial de Vóley?
El enfrentamiento entre peruanas y filipinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD). En suelo llanero, la cobertura estará a cargo de Venevisión.
PUEDES VER: PSG - Aston Villa: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la Supercopa de Europa
¿Cómo ver Perú vs Filipinas ONLINE?
Si deseas ver el Perú vs. Filipinas online gratis por internet, debes conectarte a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este partidazo.
Tabla de posiciones de Perú en el Mundial sub-17 de Vóley
Las dirigidas por Marcello Bencardino se encuentran en el tercer puesto gracias a sus dos triunfos.
|Grupo B
|PJ
|PG
|PP
|SG:SP
|Puntos
|China
|3
|3
|0
|9:0
|9
|Filipinas
|3
|2
|1
|6:4
|6
|Perú
|3
|2
|1
|7:5
|5
|Venezuela
|3
|1
|1
|5:7
|4
|México
|3
|1
|2
|6:8
|3
|Túnez
|3
|0
|3
|0:9
|0