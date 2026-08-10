En territorio nacional, el partido Perú vs Filipinas por la fecha 4 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 4.00 p. m.

Perú y Filipinas se enfrentarán en el Liceo Particular Mixto de San Felipe (Chile). Foto: composición LR/Volleyball World

Perú y Filipinas se enfrentarán en el Liceo Particular Mixto de San Felipe (Chile). Foto: composición LR/Volleyball World

Perú vs Filipinas EN VIVO HOY por el Mundial de Vóley Sub-17 2026 | Las Matadorcitas afrontan un partido clave, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana), por la cuarta jornada del grupo B. La transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV; asimismo, podrás seguir el punto a punto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Perú vs Filipinas EN VIVO por el Mundial sub 17 de Vóley 08:26 Horarios internacionales Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente guía de horarios. México: 3.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m. 07:56 ¿A qué hora juega Perú vs Filipinas HOY por el Mundial de Vóley Sub 17? En territorio nacional, el partido Perú vs Filipinas por la fecha 4 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 4.00 p. m. 07:56 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la cobertura del partido Perú vs Filipinas por el Mundial sub 17 de Vóley 2026.

Luego de su ajustado triunfo 3-2 ante México, las peruanas ocupan el tercer lugar del grupo B. Una victoria contra las asiáticas —ubicadas en el segundo lugar— les permitiría asegurar su clasificación a octavos de final.

¿A qué hora juega Perú vs Filipinas HOY por el Mundial de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, el partido Perú vs Filipinas por la fecha 4 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 4.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 3.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Filipinas por el Mundial de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y filipinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD). En suelo llanero, la cobertura estará a cargo de Venevisión.

¿Cómo ver Perú vs Filipinas ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs. Filipinas online gratis por internet, debes conectarte a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este partidazo.

Tabla de posiciones de Perú en el Mundial sub-17 de Vóley

Las dirigidas por Marcello Bencardino se encuentran en el tercer puesto gracias a sus dos triunfos.