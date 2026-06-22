Produce: plataforma MAIA evoluciona para brindar orientación gratuita a emprendedores y productores de todo el país, ¿qué servicios incorpora?
El Ministerio de la Producción y Hacer Perú suscribieron un convenio para ampliar el alcance de MAIA, la plataforma de inteligencia artificial que brinda orientación gratuita por WhatsApp a MYPE, pescadores, acuicultores, cooperativas e industria.
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El Ministerio de la Producción (Produce) y la asociación Hacer Perú suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que marca una nueva etapa para MAIA (MYPE AsesorIA), la plataforma de inteligencia artificial que brinda orientación gratuita y permanente a quienes emprenden, producen y generan desarrollo en el país.
A partir de este acuerdo, la herramienta ampliará progresivamente su alcance para incorporar información, servicios y orientación vinculados a los distintos ámbitos de competencia del Sector Producción.
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Con ello, busca acercar a más personas los programas, servicios e intervenciones impulsados por Produce, fortaleciendo el acceso a información útil para la toma de decisiones y el desarrollo de actividades productivas.
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MAIA ofrecerá orientación especializada a más sectores productivos
Gracias al convenio suscrito, MAIA incorporará información, servicios y orientación relacionados con pesca, acuicultura, industria, comercio interno, cooperativas y micro y pequeñas empresas (MYPE), consolidándose como una plataforma integral.
La iniciativa representa una evolución de la herramienta, que inicialmente estuvo enfocada en la atención de las MYPE a través del Programa Nacional Tu Empresa.
Con esta ampliación, MAIA pasará a tener un alcance sectorial más amplio, lo que permitirá que más productores y emprendedores accedan a orientación especializada desde cualquier lugar del país.
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¿Qué es MAIA y cómo ayudará a emprendedores y productores del país?
MAIA es una plataforma basada en inteligencia artificial que ofrece orientación gratuita, inmediata y permanente mediante WhatsApp.
Está dirigida a micro y pequeños empresarios, pescadores artesanales, acuicultores y productores. La herramienta busca responder a desafíos frecuentes que enfrentan estos sectores, como incrementar ventas, ordenar las finanzas, promocionar productos o servicios, formalizar negocios, cumplir requisitos y acceder a oportunidades de apoyo.
Asimismo, contribuye a democratizar el acceso al conocimiento empresarial, facilitar la toma de decisiones y acelerar los procesos de fortalecimiento y formalización de los negocios.
Emprendedores podrán acceder a orientación gratuita las 24 horas del día
El convenio también contempla el fortalecimiento continuo de MAIA mediante la incorporación de información institucional actualizada, la capacitación de usuarios, la difusión de sus beneficios y la implementación de mecanismos de retroalimentación para mejorar la experiencia de atención.
Durante la presentación de esta nueva etapa, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, destacó la importancia de la tecnología para acercar los servicios públicos a la ciudadanía.
Señaló que MAIA ampliará el acceso a información y orientación para emprendedores de todo el país mediante una herramienta gratuita, disponible las 24 horas del día y accesible desde cualquier teléfono celular.
Asimismo, resaltó que esta iniciativa busca facilitar el acceso a los servicios del Estado y brindar apoyo permanente a los distintos actores del sector productivo.