HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Produce: plataforma MAIA evoluciona para brindar orientación gratuita a emprendedores y productores de todo el país, ¿qué servicios incorpora?

El Ministerio de la Producción y Hacer Perú suscribieron un convenio para ampliar el alcance de MAIA, la plataforma de inteligencia artificial que brinda orientación gratuita por WhatsApp a MYPE, pescadores, acuicultores, cooperativas e industria.

MAIA ofrecerá orientación especializada a más sectores productivos tras acuerdo entre Produce y Hacer Perú.
MAIA ofrecerá orientación especializada a más sectores productivos tras acuerdo entre Produce y Hacer Perú. | Composición LR/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de la Producción (Produce) y la asociación Hacer Perú suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que marca una nueva etapa para MAIA (MYPE AsesorIA), la plataforma de inteligencia artificial que brinda orientación gratuita y permanente a quienes emprenden, producen y generan desarrollo en el país.

Únete a nuestro canal de política y economía

A partir de este acuerdo, la herramienta ampliará progresivamente su alcance para incorporar información, servicios y orientación vinculados a los distintos ámbitos de competencia del Sector Producción.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Con ello, busca acercar a más personas los programas, servicios e intervenciones impulsados por Produce, fortaleciendo el acceso a información útil para la toma de decisiones y el desarrollo de actividades productivas.

PUEDES VER: Participación de las mujeres en la compra de vehículos subió 6,5% en 2026 y reducen la brecha con los hombres: ¿a qué se debe este avance?

lr.pe

MAIA ofrecerá orientación especializada a más sectores productivos

Gracias al convenio suscrito, MAIA incorporará información, servicios y orientación relacionados con pesca, acuicultura, industria, comercio interno, cooperativas y micro y pequeñas empresas (MYPE), consolidándose como una plataforma integral.

La iniciativa representa una evolución de la herramienta, que inicialmente estuvo enfocada en la atención de las MYPE a través del Programa Nacional Tu Empresa.

Con esta ampliación, MAIA pasará a tener un alcance sectorial más amplio, lo que permitirá que más productores y emprendedores accedan a orientación especializada desde cualquier lugar del país.

PUEDES VER: Primer año del megapuerto de Chancay: recaudó más de S/1.000 millones para el Estado y superó US$3.500 millones en exportaciones

lr.pe

¿Qué es MAIA y cómo ayudará a emprendedores y productores del país?

MAIA es una plataforma basada en inteligencia artificial que ofrece orientación gratuita, inmediata y permanente mediante WhatsApp.

Está dirigida a micro y pequeños empresarios, pescadores artesanales, acuicultores y productores. La herramienta busca responder a desafíos frecuentes que enfrentan estos sectores, como incrementar ventas, ordenar las finanzas, promocionar productos o servicios, formalizar negocios, cumplir requisitos y acceder a oportunidades de apoyo.

Asimismo, contribuye a democratizar el acceso al conocimiento empresarial, facilitar la toma de decisiones y acelerar los procesos de fortalecimiento y formalización de los negocios.

Emprendedores podrán acceder a orientación gratuita las 24 horas del día

El convenio también contempla el fortalecimiento continuo de MAIA mediante la incorporación de información institucional actualizada, la capacitación de usuarios, la difusión de sus beneficios y la implementación de mecanismos de retroalimentación para mejorar la experiencia de atención.

Durante la presentación de esta nueva etapa, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, destacó la importancia de la tecnología para acercar los servicios públicos a la ciudadanía.

Señaló que MAIA ampliará el acceso a información y orientación para emprendedores de todo el país mediante una herramienta gratuita, disponible las 24 horas del día y accesible desde cualquier teléfono celular.

Asimismo, resaltó que esta iniciativa busca facilitar el acceso a los servicios del Estado y brindar apoyo permanente a los distintos actores del sector productivo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Empresas pesqueras acumulan 99 sanciones por operar en la Reserva Nacional de Paracas

Empresas pesqueras acumulan 99 sanciones por operar en la Reserva Nacional de Paracas

LEER MÁS
Día de la Madre 2026: ventas subirían a S/4.756 millones y tendría alza de 8,7% con gasto promedio de S/250 por persona

Día de la Madre 2026: ventas subirían a S/4.756 millones y tendría alza de 8,7% con gasto promedio de S/250 por persona

LEER MÁS
Día de la Madre: ¿Sabes cómo evitar estafas por Internet? Fraudes en compras online y cómo proteger tu dinero, según Inacal

Día de la Madre: ¿Sabes cómo evitar estafas por Internet? Fraudes en compras online y cómo proteger tu dinero, según Inacal

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Primer año del megapuerto de Chancay: recaudó más de S/1.000 millones para el Estado y superó US$3.500 millones en exportaciones

Primer año del megapuerto de Chancay: recaudó más de S/1.000 millones para el Estado y superó US$3.500 millones en exportaciones

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 20 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 20 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Midagri: Perú elevó sus agroexportaciones a US$3.899 millones hasta abril con un crecimiento de 6,9%, ¿qué productos lideraron los envíos?

Midagri: Perú elevó sus agroexportaciones a US$3.899 millones hasta abril con un crecimiento de 6,9%, ¿qué productos lideraron los envíos?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, lunes 22 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 22 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025