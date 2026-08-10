➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 10 de agosto, según Jhan Sandoval
Las predicciones de Jhan Sandoval abarcan temas como amor, trabajo y salud, orientando a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis y más
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 9 de agosto, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este lunes 10 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, lunes 10 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Piensa bien si te conviene prestarle dinero a esa amistad que está pasando por un mal momento. Hacerlo pondría en riesgo esa suma, por su incapacidad para retornártelo con prontitud.
- Tauro: Estás agotado debido al exceso de responsabilidad que estás asumiendo en tu centro laboral. Es posible que evalúes la opción de buscar nuevas y mejores oportunidades. Las encontrarás.
- Géminis: Una amistad con la que trabajaste en el pasado te hará una oferta que, al evaluarla,no la sentirás del todo conveniente y la descartarás. En el amor, esa persona volverá a insistir en recuperarte.
- Cáncer: Podrás acelerar gestiones laborales que pensaste se tornarían complicadas y lentas. Será un día muy positivo y de avance. En el amor, el deseo y la pasión volverán a acercarte a esa persona.
- Leo: Resurgirá un tema familiar que pensaste haber resuelto. Ahora tendrás que encargarte de manera directa si deseas tener el control y resolverlo sin nuevos inconvenientes. Tú puedes manejarlo.
- Virgo: No discutas por algo que ya pertenece al pasado. Despertar heridas afectará las relaciones que deseas reconstruir. Sea en lo familiar o en el amor, esfuérzate por mantener vínculos saludables.
- Libra: Esa persona a la que siempre ayudas le cuesta madurar por considerar que siempre contará con tu ayuda o protección. Es el momento de dejarla sola para que pueda valerse por sí misma.
- Escorpio: No está de retorno el dinero que pensaste recibir. Tienes varios pendientes por saldar y será necesario que recurras a esa amistad que siempre te brinda la mano. Su apoyo será inmediato.
- Sagitario: No te puedes dejar manipular o confundir. Te siguen diciendo cosas que finalmente no pasan y ha llegado el momento de presionar o poner condiciones más radicales. Solo así todo avanzará.
- Capricornio: No le tengas temor a ese compañero o superior que, por su carácter, consideras que se molestará por los retrasos que has tenido en la entrega de tu labor. Serás flexible y te entenderá.
- Acuario: No te centres en los avances que pueden tener otras personas y mira todo lo que desarrollas de una manera más optimista. Dudar de tu capacidad solo te generaría retrasos. No lo permitas.
- Piscis: Tratar de imponerte, como una manera de hacer que tus superiores se asusten y cedan a tus solicitudes, no será la solución. Mantén las maneras correctas y llegarás a acuerdos convenientes.