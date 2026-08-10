HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 10 de agosto, según Jhan Sandoval

Las predicciones de Jhan Sandoval abarcan temas como amor, trabajo y salud, orientando a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis y más

Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 10 de agosto, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 10 de agosto, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Quieres saber qué te dicen los astros para este lunes 10 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, lunes 10 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: Piensa bien si te conviene prestarle dinero a esa amistad que está pasando por un mal momento. Hacerlo pondría en riesgo esa suma, por su incapacidad para retornártelo con prontitud.
  • Tauro: Estás agotado debido al exceso de responsabilidad que estás asumiendo en tu centro laboral. Es posible que evalúes la opción de buscar nuevas y mejores oportunidades. Las encontrarás.
  • Géminis: Una amistad con la que trabajaste en el pasado te hará una oferta que, al evaluarla,no la sentirás del todo conveniente y la descartarás. En el amor, esa persona volverá a insistir en recuperarte.
  • Cáncer: Podrás acelerar gestiones laborales que pensaste se tornarían complicadas y lentas. Será un día muy positivo y de avance. En el amor, el deseo y la pasión volverán a acercarte a esa persona.
  • Leo: Resurgirá un tema familiar que pensaste haber resuelto. Ahora tendrás que encargarte de manera directa si deseas tener el control y resolverlo sin nuevos inconvenientes. Tú puedes manejarlo.
  • Virgo: No discutas por algo que ya pertenece al pasado. Despertar heridas afectará las relaciones que deseas reconstruir. Sea en lo familiar o en el amor, esfuérzate por mantener vínculos saludables.
  • Libra: Esa persona a la que siempre ayudas le cuesta madurar por considerar que siempre contará con tu ayuda o protección. Es el momento de dejarla sola para que pueda valerse por sí misma.
  • Escorpio: No está de retorno el dinero que pensaste recibir. Tienes varios pendientes por saldar y será necesario que recurras a esa amistad que siempre te brinda la mano. Su apoyo será inmediato.
  • Sagitario: No te puedes dejar manipular o confundir. Te siguen diciendo cosas que finalmente no pasan y ha llegado el momento de presionar o poner condiciones más radicales. Solo así todo avanzará.
  • Capricornio: No le tengas temor a ese compañero o superior que, por su carácter, consideras que se molestará por los retrasos que has tenido en la entrega de tu labor. Serás flexible y te entenderá.
  • Acuario: No te centres en los avances que pueden tener otras personas y mira todo lo que desarrollas de una manera más optimista. Dudar de tu capacidad solo te generaría retrasos. No lo permitas.
  • Piscis: Tratar de imponerte, como una manera de hacer que tus superiores se asusten y cedan a tus solicitudes, no será la solución. Mantén las maneras correctas y llegarás a acuerdos convenientes.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 9 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 9 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 8 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 8 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 7 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 7 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 3 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 3 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025