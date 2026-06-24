ONP depositará pensión y gratificación en julio para miles de jubilados: ¿qué requisito se debe cumplir para cobrar el pago doble?
Los pensionistas del régimen 19990 de la ONP recibirán en julio el depósito de su pensión junto con una gratificación equivalente al mismo monto. Sin embargo, este beneficio adicional solo alcanza a quienes cumplen una condición específica de aportes.
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La Oficina de Normalización Previsional (ONP) confirmó que durante julio los pensionistas del régimen 19990 recibirán el depósito de su pensión junto con una gratificación extraordinaria, lo que representa un pago doble para miles de jubilados en el país.
El beneficio también alcanza a pensionistas de viudez, orfandad y ascendencia comprendidos en este grupo.
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De acuerdo con la entidad, la gratificación será equivalente al monto de la pensión mensual y se abonará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben regularmente sus pagos. El desembolso se realizará siguiendo el cronograma oficial.
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ONP: requisito para acceder a la gratificación de julio
La ONP precisó que no todos los pensionistas del sistema tienen derecho a esta pensión adicional que se entrega en julio y diciembre. Según informaron, el beneficio corresponde a los asegurados del régimen general del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
En ese sentido, tendrán derecho a recibir la gratificación quienes cuenten con 20 años o más de aportes.
Este pago adicional será depositado junto con la pensión mensual, lo que generará un ingreso equivalente al doble de la prestación habitual para los beneficiarios que cumplen dicha condición.
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Cronograma de pago para pensionistas del régimen 19990
El depósito de la pensión y la gratificación se efectuará de manera automática en la misma cuenta bancaria de los pensionistas, según explicó en su momento Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP.
El cronograma oficial de pagos para los pensionistas del régimen 19990 es el siguiente:
- Apellidos paternos entre A y C: martes 7 de julio
- Apellidos paternos entre D y L: miércoles 8 de julio
- Apellidos paternos entre M y Q: jueves 9 de julio
- Apellidos paternos entre R y Z: viernes 10 de julio
- Pago a domicilio: del lunes 13 al sábado 25 de julio
Beneficios adicionales para jubilados de la ONP
La ONP recordó que los pensionistas pueden retirar sus pagos mediante cajeros automáticos o agentes autorizados del Banco de la Nación, BBVA, Interbank, GNB Perú y BanBif.
Asimismo, señaló que el dinero puede cobrarse en cualquier fecha posterior al abono para evitar aglomeraciones.
Además, Sáenz destacó que los jubilados tienen derecho a atención médica en EsSalud desde que obtienen la resolución que les reconoce la pensión. El representante también recordó la existencia de la Bonificación por Edad Avanzada, beneficio que se otorga automáticamente al cumplir 80 años y que equivale al 25% de la pensión.
“Todos nuestros pensionistas de jubilación tienen derecho a la bonificación por edad avanzada. No es necesario realizar ningún trámite, ya que el otorgamiento es automático. Este bono equivale al 25% de la pensión”, puntualizó.