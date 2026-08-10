PNP halla 69 paquetes de cocaína ocultos en una ambulancia que trasladó a un menor de Cusco a Ayacucho

Las autoridades buscan determinar el origen y destino de la cocaína, así como la posible participación de otros involucrados en este caso. | Foto: composición LR

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Una ambulancia que trasladó a un menor lesionado desde Cusco hasta Ayacucho fue intervenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes hallaron 69 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en un compartimento del vehículo. La operación se realizó cerca del Hospital Regional de Ayacucho, luego de que el paciente fuera ingresado al establecimiento de salud.

La intervención estuvo a cargo de personal de Inteligencia y del Grupo Terna, que había recibido información sobre el presunto traslado de droga desde Kimbiri, en Cusco. Durante la inspección de la unidad, los agentes encontraron 13 paquetes negros que contenían la sustancia ilícita. El conductor y un enfermero fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades.

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Cocaína estaba oculta en un compartimento del aire acondicionado de la ambulancia

La revisión policial permitió descubrir una modificación en la zona destinada al sistema de aire acondicionado, ubicada cerca del espacio donde se encuentran las camillas. En este lugar se encontraba la caleta utilizada para esconder los paquetes que contenían la droga.

Según la información policial, los 69 paquetes tenían como distintivo la imagen de un delfín. Una prueba realizada durante las diligencias permitió identificar la sustancia como clorhidrato de cocaína. Sin embargo, las autoridades indicaron que el peso total de la droga todavía se encuentra pendiente de determinación.

La Policía señaló que la información sobre el posible traslado fue obtenida mediante labores de Inteligencia. La ambulancia recorrió aproximadamente 260 kilómetros desde Kimbiri hasta Ayacucho y no fue intervenida durante el trayecto. El operativo se concretó después de que el menor fuera dejado en el hospital.

Los paquetes de cocaína, marcados con la imagen de un delfín, fueron descubiertos tras un operativo que se realizó cerca del Hospital Regional de Ayacucho.

Conductor y enfermero quedaron detenidos tras intervención policial en Ayacucho

Durante la operación fueron detenidos Rubén Sáenz Vega, conductor de la ambulancia, y Jonas León Gutiérrez, identificado como enfermero de la unidad. Ambos permanecen bajo investigación mientras continúan las diligencias policiales y fiscales para establecer las circunstancias del traslado de la droga.

El Ministerio Público participó en las actuaciones realizadas tras la intervención del vehículo. Además de la sustancia ilícita, los agentes incautaron tres teléfonos celulares que pertenecían a los intervenidos, los cuales fueron incorporados a la investigación.

Las autoridades buscan determinar el origen de la cocaína, su destino y la eventual participación de otras personas en el traslado. La Policía informó que las diligencias cuentan con un plazo inicial de 15 días para establecer estos aspectos. Mientras tanto, el menor que fue trasladado en la ambulancia permaneció internado en el Hospital Regional de Ayacucho bajo atención médica.