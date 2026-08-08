La empresa recomienda a sus clientes organizar sus compras por adelantado y considerar el horario para recoger pedidos hechos en plataformas digitales. | Foto: Andina/Composición LR

La empresa recomienda a sus clientes organizar sus compras por adelantado y considerar el horario para recoger pedidos hechos en plataformas digitales. | Foto: Andina/Composición LR

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Plaza Vea anunció que sus establecimientos a nivel nacional tendrán un horario especial este miércoles 12 de agosto. La cadena de supermercados informó que todas sus tiendas culminarán la atención a las 7:00 p.m., debido a una jornada especial organizada para sus colaboradores.

La modificación será temporal y solo se aplicará durante esa fecha. Ante el cierre anticipado, la empresa recomendó a sus clientes organizar sus compras con anticipación, así como considerar el horario para recoger pedidos efectuados mediante sus plataformas digitales. Desde el jueves 13 de agosto, los locales volverán a funcionar con su horario habitual.

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Horario especial de Plaza Vea para este miércoles 12 de agosto.

¿Por qué Plaza Vea atenderá hasta las 7 p.m. este miércoles 12 de agosto?

El cambio en la atención responde a una actividad especial dirigida a los trabajadores de la cadena. Plaza Vea comunicó que sus establecimientos cerrarán antes de lo acostumbrado, aunque no brindó mayores detalles sobre las características de la jornada programada para sus colaboradores.

La medida comprende a las tiendas de la empresa ubicadas en distintas partes del país. Por ello, los clientes que tengan previsto acudir presencialmente durante la tarde del miércoles deberán considerar que el servicio finalizará a las 7:00 p.m. La compañía también pidió tomar previsiones para evitar inconvenientes relacionados con el cierre temporal.

Asimismo, el horario excepcional debe ser considerado por quienes utilizan los canales digitales de Plaza Vea. La recomendación de la empresa es adelantar las adquisiciones o tener en cuenta la hora límite para el recojo de los pedidos. El ajuste no modifica de manera permanente el horario de funcionamiento de sus establecimientos.

¿Cuántos Plaza Vea hay en Lima y cuáles son sus principales locales?

Según la información brindada en su página web, Plaza Vea registra 61 establecimientos en Lima. Cada uno de estos están distribuidos en diferentes distritos y zonas de la capital. La relación incluye supermercados, locales identificados como Super Plaza Vea y algunos establecimientos Express.

Entre los puntos mencionados figuran: