Lanzan primer concurso de IA contra la violencia de género: requisitos, participantes y cómo postular

El MIMP lanza concurso nacional "IA contra la ViolencIA" para combatir la violencia de género | MIMP

El MIMP lanza concurso nacional "IA contra la ViolencIA" para combatir la violencia de género | MIMP

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El Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) lanzó el concurso nacional 'IA contra la ViolencIA', una iniciativa que busca aprovechar la inteligencia artificial para fortalecer la prevención, detección y atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

El proyecto, impulsado a través del Observatorio Nacional de la Violencia, plantea incorporar herramientas digitales en un problema que sigue siendo uno de los principales desafíos sociales del país, con el objetivo de mejorar la respuesta del Estado mediante recursos éticos y responsables.

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La propuesta apunta a desarrollar soluciones con enfoque ético y de derechos humanos, en el marco de la Ley 30364.

¿Quiénes pueden participar?

El concurso está dirigido a equipos interdisciplinarios conformados por estudiantes de pregrado y posgrado, profesionales, investigadores, emprendedores y desarrolladores vinculados a áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, tecnologías digitales, derecho, ciencias sociales, gestión pública y prevención de violencia de género.

La convocatoria busca propuestas que combinen enfoque tecnológico con comprensión del problema social, con prioridad en alternativas aplicables a políticas públicas.

Etapas del concurso

El proceso se desarrollará en dos fases:

Postulación: envío de un policy brief con prototipo conceptual, donde se detalle el problema, la solución tecnológica, la viabilidad y el impacto.

envío de un policy brief con prototipo conceptual, donde se detalle el problema, la solución tecnológica, la viabilidad y el impacto. Pitch final: exposición de los finalistas ante un jurado que evaluará el impacto y la factibilidad.

Propuestas que podrían influir en políticas públicas

Las iniciativas ganadoras no solo recibirán reconocimiento, sino que podrán ser consideradas insumos para fortalecer las políticas públicas vinculadas a la lucha contra la violencia de género, en el marco de la Ley 30364.

Las bases completas del concurso, así como el cronograma de postulación, están disponibles en el portal oficial del Estado: https://www.gob.pe/mimp.