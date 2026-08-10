Tras el sismo de magnitud 7,4 en Colombia, Tavera aclara que no se puede predecir un evento similar en Perú. | Foto: Andina/IGP/Composición LR

Tras el sismo de magnitud 7,4 en Colombia, Tavera aclara que no se puede predecir un evento similar en Perú. | Foto: Andina/IGP/Composición LR

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El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, advirtió que el Perú volverá a registrar terremotos de gran magnitud debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Sus declaraciones se produjeron luego del sismo de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia, aunque aclaró que este movimiento no permite anticipar que un evento similar esté próximo a ocurrir en territorio peruano.

Tavera explicó que Perú, Colombia, Ecuador y Chile se encuentran dentro de una zona de elevada actividad sísmica, donde la interacción de las placas tectónicas genera movimientos de manera permanente. En ese contexto, señaló que los grandes terremotos forman parte de la historia sísmica del país y que, aunque no es posible establecer cuándo ocurrirán, la dinámica tectónica hace que estos eventos vuelvan a presentarse.

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IGP explica por qué el sismo de Colombia no permite predecir un terremoto en Perú

El terremoto registrado en Colombia tuvo una profundidad aproximada de entre 90 y 100 kilómetros y estuvo relacionado con el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. De acuerdo con Tavera, esta característica permitió que las ondas sísmicas se desplazaran desde una zona profunda hacia la superficie y provocaran fuertes sacudidas en determinados sectores.

Las mediciones internacionales reportaron aceleraciones de hasta 400 centímetros por segundo al cuadrado en algunas áreas colombianas. Como referencia, el especialista mencionó que durante el terremoto de Pisco de 2007, Lima registró una aceleración promedio cercana a los 100 centímetros por segundo al cuadrado. También precisó que la percepción de un sismo puede variar según el tipo de suelo y el lugar donde se encuentre cada persona.

Tavera descartó, además, que los recientes terremotos de Venezuela y Colombia permitan establecer una relación directa con un próximo movimiento de gran magnitud en Perú. Según explicó, los sismos pequeños necesitan áreas de ruptura menores y ocurren con mayor frecuencia, mientras que los grandes terremotos requieren zonas de ruptura mucho más extensas y pueden presentarse después de periodos prolongados.

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Perú ya registra más de 500 sismos en lo que va de 2026

El presidente del IGP informó que, hasta mediados de 2026, la institución había registrado más de 500 sismos en el territorio nacional. La cifra se refiere a los movimientos reportados por el organismo, mientras que el número total de eventos sísmicos es mayor debido a aquellos que no son percibidos por la población.

El especialista también señaló que la magnitud de un terremoto no determina por sí sola la cantidad de daños o víctimas. En ese sentido, destacó la importancia de la resistencia de las edificaciones y del nivel de preparación de la población. Las construcciones modernas que cumplen las normas sismorresistentes presentan mejores condiciones de seguridad, mientras que las viviendas autoconstruidas y el crecimiento urbano sin planificación representan mayores niveles de vulnerabilidad.