Vivió 100 años sin DNI: peruana logra obtener su documento por primera vez en remota zona de Cajamarca
Su situación fue detectada en el caserío La Paquilla, Cajamarca, donde se reveló la vulnerabilidad que enfrentaba al no contar con los documentos necesarios para atención médica y programas sociales.
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Durante un siglo, Santos Briceño Cueva vivió sin un Documento Nacional de Identidad (DNI). Recién a los 100 años, la mujer mayor inició por primera vez el trámite para obtener el documento que acreditará oficialmente su identidad y le permitirá acceder a derechos básicos del Estado.
Su historia ocurre en el caserío La Paquilla, ubicado en el centro poblado San Miguel de Algamarca, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca. Allí, en una zona alejada y de difícil acceso, Santos pasó décadas sin figurar formalmente en los registros que le permitieran acceder a servicios esenciales.
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El caso fue detectado en noviembre del 2025, cuando un gestor del Tambo de Hierbabuena advirtió que la mujer no contaba con ningún documento de identidad. Esta situación la mantenía en condición de vulnerabilidad, ya que no podía acceder a atención médica, programas sociales ni pensiones.
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Reniec interviene: viajaron horas para llegar
Tras ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), junto con el Programa Nacional PAIS y autoridades locales, inició un proceso para restituir su identidad. El trámite no fue sencillo: primero tuvieron que resolver observaciones registrales y rectificar su acta de nacimiento para validar la información necesaria.
Para concretar la atención, personal especializado de Reniec se trasladó hasta la vivienda de Santos. El viaje implicó cerca de seis horas en vehículo y otras tres horas de recorrido por caminos de difícil acceso, todo con el objetivo de completar la inscripción.
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¿Qué beneficios tendrá Santos Briceño con su DNI?
Con la entrega de su DNI, Santos Briceño podrá acceder por primera vez a servicios de salud, pensiones y otros beneficios del Estado, lo que marcará un cambio importante en su vida luego de pasar 100 años en la invisibilidad administrativa.
El caso también pone en evidencia una realidad que aún persiste en zonas rurales del Perú: 100 personas continúan enfrentando barreras geográficas y sociales para ejercer su derecho fundamental a la identidad.
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