HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

Vivió 100 años sin DNI: peruana logra obtener su documento por primera vez en remota zona de Cajamarca

Su situación fue detectada en el caserío La Paquilla, Cajamarca, donde se reveló la vulnerabilidad que enfrentaba al no contar con los documentos necesarios para atención médica y programas sociales.

Santos Briceño Cueva, de 100 años, inicia el trámite para obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) tras vivir un siglo sin él en La Paquilla, Cajamarca.
Santos Briceño Cueva, de 100 años, inicia el trámite para obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) tras vivir un siglo sin él en La Paquilla, Cajamarca. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

Durante un siglo, Santos Briceño Cueva vivió sin un Documento Nacional de Identidad (DNI). Recién a los 100 años, la mujer mayor inició por primera vez el trámite para obtener el documento que acreditará oficialmente su identidad y le permitirá acceder a derechos básicos del Estado.

Su historia ocurre en el caserío La Paquilla, ubicado en el centro poblado San Miguel de Algamarca, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca. Allí, en una zona alejada y de difícil acceso, Santos pasó décadas sin figurar formalmente en los registros que le permitieran acceder a servicios esenciales.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El caso fue detectado en noviembre del 2025, cuando un gestor del Tambo de Hierbabuena advirtió que la mujer no contaba con ningún documento de identidad. Esta situación la mantenía en condición de vulnerabilidad, ya que no podía acceder a atención médica, programas sociales ni pensiones.

PUEDES VER: Condenan a exfuncionarios de la Municipalidad de San Borja por favorecer a empresa en licitación de limpieza

lr.pe

Reniec interviene: viajaron horas para llegar

Tras ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), junto con el Programa Nacional PAIS y autoridades locales, inició un proceso para restituir su identidad. El trámite no fue sencillo: primero tuvieron que resolver observaciones registrales y rectificar su acta de nacimiento para validar la información necesaria.

Para concretar la atención, personal especializado de Reniec se trasladó hasta la vivienda de Santos. El viaje implicó cerca de seis horas en vehículo y otras tres horas de recorrido por caminos de difícil acceso, todo con el objetivo de completar la inscripción.

PUEDES VER: Gobierno oficializa nuevo esquema nacional de inmunización: incorpora 5 vacunas y un anticuerpo monoclonal

lr.pe

¿Qué beneficios tendrá Santos Briceño con su DNI?

Con la entrega de su DNI, Santos Briceño podrá acceder por primera vez a servicios de salud, pensiones y otros beneficios del Estado, lo que marcará un cambio importante en su vida luego de pasar 100 años en la invisibilidad administrativa.

El caso también pone en evidencia una realidad que aún persiste en zonas rurales del Perú: 100 personas continúan enfrentando barreras geográficas y sociales para ejercer su derecho fundamental a la identidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jornada electoral movilizó a miles de ciudadanos: Reniec entregó más de 16 mil DNI en todo el país

Jornada electoral movilizó a miles de ciudadanos: Reniec entregó más de 16 mil DNI en todo el país

LEER MÁS
Reniec entrega DNI este 7 de junio por elecciones: estas son las 235 agencias habilitadas en el Perú

Reniec entrega DNI este 7 de junio por elecciones: estas son las 235 agencias habilitadas en el Perú

LEER MÁS
¿Puedo votar con mi DNI vencido? Esto dice ONPE

¿Puedo votar con mi DNI vencido? Esto dice ONPE

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

LEER MÁS
Condenan a exfuncionarios de la Municipalidad de San Borja por favorecer a empresa en licitación de limpieza

Condenan a exfuncionarios de la Municipalidad de San Borja por favorecer a empresa en licitación de limpieza

LEER MÁS
Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS
Marcha ‘La toma de Lima’ EN VIVO HOY: minuto a minuto de la concentración de simpatizantes por regiones, medidas de las autoridades, acciones de la Policía Nacional y más

Marcha ‘La toma de Lima’ EN VIVO HOY: minuto a minuto de la concentración de simpatizantes por regiones, medidas de las autoridades, acciones de la Policía Nacional y más

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025