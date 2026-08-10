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Harvey Colchado deja que pleno de la Comisión de Ética decida su continuidad: "Seré respetuoso de la decisión"

La decisión de Colchado se debe a la imputación fiscal en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.

Harvey Colchado deja que pleno de la Comisión de Ética decida su continuidad: "Seré respetuoso de la decisión"
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El diputado Harvey Colchado (Ahora Nación), en la primera sesión de la Comisión de Ética, dispuso que el pleno de este grupo de trabajo decida su continuidad como integrante tras la imputación fiscal en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.

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“Decidí poner mi cargo a disposición tras la acusación fiscal sin sustento que se me atribuye. Seré respetuoso de las decisiones tomadas. ¡Seguiré trabajando con honestidad y sin blindajes!”, escribió en sus redes sociales.

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Durante la sesión, resaltó su experiencia como exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y que ello le ocasionó cuestionamientos.

“Como es de público conocimiento, he combatido la corrupción en el poder durante toda mi carrera y he sido denunciado por ello injustamente. En aras de que se pueda trabajar con tranquilidad y buen clima, yo pongo mi nombramiento como integrante a disposición del pleno para que sean ustedes los que decidan mi continuidad”, dijo.

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Bancada de Ahora Nación respalda a Harvey Colchado

Al respecto, su colega de bancada Indira Huilca respaldó la decisión de Colchado. “Él ha sido muy claro en decirle a sus colegas de Comisión que si tienen una objeción la pueden plantear. Ha tenido esa valentía”, resaltó a la prensa.

A su vez, mencionó que los miembros ya fueron elegidos y no pueden ser modificados.

Por su parte, Alfonso López Chau también coincidió en que se trata de un gesto de buenas formas.

La bancada ratificó su respaldo total a la permanencia de Colchado como integrante de la Comisión de Ética.

“Ahora Nación ha tomado la decisión, en una reunión, de darle absoluto respaldo a su representante, el señor Colchado, como integrante de Ética. Hago un llamado a todas las bancadas y a todos los partidos del país a discutir los problemas fundamentales del Perú y a no utilizar las instituciones para realizar persecuciones políticas en un periodo parlamentario que prometió hacer política de otra manera”, declaró César Holguín, vocero de diputados del partido.

Javier Cipriani considera que Ahora Nación debe reemplazar a Colchado

Javier Cipriani de Renovación Popular tomó la decisión de Colchado como una renuncia a su participación como integrante de la Comisión.

“Lo que ha hecho él, nos ha impedido a nosotros tener una lista. Entonces, hay que tener paciencia. Es un día, no pasa nada. Lo primero que debe hacer Harvey es aclarar ante el Oficial y el presidente de la Cámara de Diputados esta renuncia de su partido. En la tarde que hay Junta de Portavoces, ahí el partido verá si lo reemplaza o no”, declaró a la prensa.

“(Para usted, que el señor Colchado haya puesto su cargo a disposición es una renuncia) A la Comisión de Ética sí, pues”, agregó.

Mencionó que tomaría una semana el ratificar a Colchado en su cargo. “Con eso nos demoraríamos una semana. A él le gustan las cámaras, a mí no tanto, a él le encantan. Mi criterio es que el partido de ellos es que reemplace a Colchado, sino estamos perdiendo el tiempo todos”, dijo.

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