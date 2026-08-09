Cancillería anuncia la muerte de 11 compatriotas: reportan 114 desaparecidos y 3 capturados por Ucrania

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La Cancillería anunció la muerte de 11 peruanos en suelo ucraniano. De acuerdo con el comunicado, se trata de compatriotas que fueron víctimas de reclutamiento forzado para prestar servicios militares a Rusia, como parte del conflicto que lleva dicha nación con Ucrania. Adicionalmente, también desde Torre Tagle, se reportó que otros 114 peruanos se encuentran desaparecidos y que tres fueron capturados por el Ejército ucraniano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que realiza las coordinaciones necesarias para la repatriación de cuatro jóvenes peruanos desde Rusia. “Los jóvenes se suman a otros dos compatriotas que fueron atendidos a fines de julio por la sección consular de la Embajada del Perú en la Federación Rusa”, señaló la Cancillería en su comunicado.

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La lista de compatriotas que se encuentran en Rusia que maneja la Cancillería asciende a 459 personas. De acuerdo con las cifras, se ha logrado evacuar a 31 peruanos en total: 28 decidieron regresar al Perú y tres optaron por permanecer en Europa por decisión personal.

Hasta el momento, el canciller Carlos Espá no se ha pronunciado sobre los avances en el rescate de los peruanos que habrían sido obligados a realizar labores militares para Rusia bajo falsas ofertas laborales. La Cancillería exhortó a continuar denunciando a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Familiares afectados piden repatriación y muestras de ADN

Norma Paredes, vocera del Colectivo de Familiares Peruanos en el Conflicto Rusia-Ucrania (Cofapru) y madre de uno de los peruanos que se encuentra actualmente en Rusia, señaló a La República que no basta con reportar cifras relacionadas con la situación de los peruanos en Rusia, sino que deben cumplirse los procedimientos correspondientes que permitan acreditar ante los familiares cuál es la situación de sus seres queridos.

“Hasta el momento, no he recibido noticias de los familiares. Están desesperados y angustiados porque no encuentran forma de ayudar. No es solo confirmar el fallecimiento, sino que hay que repatriar el cuerpo, hay que mandar una prueba de ADN. Hablamos de personas de bajos recursos que no pueden viajar a pedir este proceso. En algunos casos, ni siquiera hay un cuerpo, solo se habla de la afectación a través de una explosión. Es una situación muy difícil y triste para nosotros. Estamos con toda esta angustia”, señaló.

La situación lleva varios meses y el cambio de Gobierno se da en medio de esta tarea. Paredes indicó que el diálogo entre Rusia y Perú todavía no ha encontrado vías para agilizar las demandas.

“Hemos presentado documentos. Este lunes esperamos tener una reunión con representantes diplomáticos rusos. (…) Hemos tenido contacto con Cancillería. En una primera reunión nos manifestaron que teníamos que esperar que Rusia los contacte para que ellos levanten el protocolo y hagan las pruebas correspondientes. Pero es a paso de tortuga que Rusia manda. Ya son cuatro meses que venimos saliendo a las calles. Esperamos que nos apoyen con el ADN, la repatriación y el envío de cenizas, si es el caso”, indicó.

Apoyo económico y psicológico

Además, Paredes recordó que debe pensarse en un programa de apoyo para los peruanos que, al regresar, hayan sufrido graves afectaciones físicas y psicológicas.

“Hay muchos muertos que han dejado en Perú mujeres viudas o niños huérfanos. Estamos solicitando apoyo para ellos. Han llegado peruanos escapando del Ejército y no se les ha brindado todavía un apoyo como se debería. Al llegar a Perú, no contaban con seguros médicos y por eso no los atendieron. (…) Vamos a necesitar tratamiento psicológico y psiquiátrico para quienes regresen con vida. Son personas que han visto a sus compañeros morir y que han estado al borde de la muerte y, prácticamente, abandonados. Muchos van a regresar mutilados, no van a poder volver a trabajar y son jóvenes”, apuntó.

Los familiares de los peruanos captados en Rusia han realizado protestas frente al edificio de Torre Tagle. Los manifestantes exigen reuniones con representantes de la Cancillería para abordar esta problemática.

La estimación de peruanos trasladados a Rusia que manejan los colectivos de familiares es incluso mayor que la cifra reportada por la Cancillería. De acuerdo con Percy Salinas, representante legal de los familiares, se estima que, desde 2024, alrededor de 1.200 peruanos fueron trasladados a Rusia mediante engaños, tras ser atraídos con falsas ofertas laborales como obreros, vigilantes o trabajadores de construcción, bajo la promesa de recibir elevados salarios.

Canales para familiares

La Cancillería anunció que los familiares y compatriotas afectados pueden contactar a las secciones consulares a través de los siguientes contactos de emergencia:

Federación de Rusia (Sección Consular en Moscú):

Celular/WhatsApp: +7 985 389 06 60

Teléfono fijo (Rusia): 8 985 389 06 60

Ucrania (Sección Consular en Varsovia):

Celular de emergencia: +48 601 083 987



