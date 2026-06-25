Hallan sin vida a campeón de marinera en su vivienda en Independencia tras dos días desaparecido: sospechan de amigos de la víctima
El campeón de marinera José Antonio Pérez fue hallado muerto en su casa de Independencia, con signos de violencia, tras dos días de desaparición.
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El campeón de marinera José Antonio Pérez (53) fue encontrado sin vida y con signos de violencia la noche del miércoles 24 de junio dentro de su vivienda en Independencia, luego de permanecer dos días desaparecido. Según sus familiares, se perdió el rastro de su paradero tras haber reunido con amigos del entorno de la danza días antes de su fallecimiento.
Al no tener noticias suyas, hermanos y sobrinos de la víctima—alertados por una de sus amistades— acudieron hasta su domicilio. Aunque la casa estaba cerrada con llave, un olor sospechoso los alarmó, por lo que decidieron dar aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP). Con apoyo de los agentes, lograron entrar al inmueble y hallaron el cuerpo semidesnudo del bailarín y con moretones visibles en los brazos.
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“La mayor alerta que nos da es un buen amigo de mi tío, que viene a buscarlo. Él nos dijo que, desde el lunes, no tiene comunicación con él; ha tocado insistentemente su puerta y nadie respondía. Es ahí cuando avisa a mi mamá. Intentamos entrar a su vivienda. Estaba con llave, pero por la ventana nos damos cuenta de que había una persona; ahí decidimos acudir a la policía”, señaló uno de los sobrinos de José Antonio Pérez en una entrevista con Latina Noticias.
Familia sospecha de uno de los amigos de campeón de marinera
Tras revisar las cámaras de seguridad, se observa a cuatro amigos del campeón de marinera, quienes llegaron junto a él para reunirse en su vivienda. Sin embargo, lo que causa alerta entre los familiares es la actitud de uno de los integrantes del grupo, quien se retiró de la casa alrededor de las 4:30 a.m. —dos horas después de que los otros ya se habían retirado— con una mochila en la espalda.
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De acuerdo con las primeras investigaciones, esta última persona habría sustraído pertenencias de valor del bailarín, pues se llevaron el celular, la billetera y el router de la casa. Además, su sospecha es que los implicados hayan dejado la puerta con llave para retrasar el hallazgo.
Cámaras de seguridad captaron a los amigos del campeón de marina con quienes se reunió antes de fallecer.
“Lo que nos causa sospecha primero es que se llevan el celular, la billetera y el módem de router de la casa. Hay otro indicio, que es que haya habido otra persona adentro y que esta cuarta persona es la que subió porque ha salido con una mochila llena de cosas. Al final de todo, la puerta la han dejado con llave. El del Ministerio Público primero me dijo que quizás mi tío ha subido y ha dejado la puerta semiabierta, pero no es el caso: han cerrado con llave”, precisó el familiar del artista.