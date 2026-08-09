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Economía

Precio del dólar en Perú hoy, domingo 9 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú, hoy domingo 9 de agosto de 2026
Precio del dólar en Perú, hoy domingo 9 de agosto de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar hoy, 8 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,390 la venta.

Economía

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Precio del dólar en Perú hoy, sábado 8 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, sábado 8 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.

Precio del dólar hoy, sábado 8 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.

Precio del dólar hoy, sábado 8 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

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Isabel Nomberto

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¿Cuál es el precio del dólar hoy, 8 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,390 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este domingo 9 de agosto?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600
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