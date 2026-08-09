Nieve, granizo y descargas eléctricas hasta el martes 11 de agosto: Senamhi advierte mal tiempo en la sierra e Indeci insta a tomar medidas de prevención

El aviso nivel naranja de Senamhi, abarca 14 departamentos, incluyendo Áncash, Arequipa y Cusco, y se esperan granizo y nevadas en zonas altas. | Foto: Andina/Senamhi/Composición LR

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur desde este domingo 9 hasta el martes 11 de agosto. El aviso contempla lluvias, nieve, granizo y aguanieve, además de ráfagas de viento que superarían los 55 kilómetros por hora y posibles descargas eléctricas.

El pronóstico comprende inicialmente a 14 departamentos y contempla acumulados de entre 6 y 14 milímetros por día, según la jornada. Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades y a la población adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de deslizamientos y huaicos.

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¿Qué regiones tendrán lluvias, nieve y granizo hasta el martes 11 de agosto?

El aviso meteorológico N.º 307, con nivel de alerta naranja, comprende a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia, nieve, granizo y aguanieve, dependiendo de las condiciones de cada localidad.

Para este domingo 9 de agosto se prevén acumulados de entre 6 y 11 mm/día en la sierra centro y sur. El lunes 10 se registrarían los mayores valores, con acumulados de 7 a 14 mm/día, mientras que para el martes 11 se esperan entre 6 y 11 mm/día. El aviso meteorológico permanecerá vigente hasta las 11:59 p. m. del martes.

El Senamhi también indicó que podría registrarse granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las localidades situadas sobre los 3.800 metros podrían recibir nevadas significativas. Las precipitaciones estarán acompañadas de nubosidad durante el día, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

¿Qué recomienda Indeci ante las precipitaciones y fuertes vientos?

Ante las condiciones previstas, Indeci pidió a los gobiernos regionales y locales verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas. La medida busca facilitar el desplazamiento de la población hacia zonas seguras ante una eventual emergencia relacionada con deslizamientos o huaicos.

También recomendó revisar la disponibilidad de establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías. Para las viviendas, aconsejó proteger y reforzar los techos, mientras que los sistemas de alerta temprana pueden apoyarse en silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes coordinados con las autoridades locales.

El organismo señaló que, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso y coordina con las autoridades locales y regionales ante posibles efectos del evento meteorológico.