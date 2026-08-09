Miembro del directorio del BCR cuestiona aumento de sueldo: "Ojalá no se hubiera planteado"

Miembro del directorio del BCR cuestiona aumento de sueldo: "Ojalá no se hubiera planteado"

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El integrante del Consejo Fiscal y del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Diego Macera, en diálogo con RPP, consideró que lo ideal hubiera sido que el Gobierno de Keiko Fujimori no planteara el aumento de sueldo.

“Ojalá no se hubiera planteado la medida. (¿No se hubiera planteado el aumento para usted?). No. El salario mínimo sí necesita algunas revisiones, pero más en el sentido de tener actualizaciones predecibles, digamos de revisiones cada dos años, orientada siempre a mejoras de productividad laboral, a inflación”, declaró y explicó que el aumento salarial puede generar más barreras para la formalización.

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Además, resaltó que no se puede usar el salario mínimo como una “herramienta política”. “Cada vez que necesito un golpe de popularidad, no puedo subir el sueldo”, dijo.

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Gasto fiscal

En otro momento, Macera se refirió al gasto fiscal. Respaldó que el Poder Ejecutivo anuncie que planteará demandas de inconstitucionalidad contras las leyes sobre gratificaciones CAS y CAFAE.

“Desde el año pasado, hemos levantado la voz varias veces advirtiendo sobre los costos que tiene alguna de las normas que estaba pasando el Congreso al amparo de la interpretación que había hecho el Tribunal Constitucional respecto a que el Congreso aparentemente sí tenía iniciativa de gasto”, indicó.

Sobre la ley que aumentó a S/ 3 500 la pensión a maestros jubilados, Macera consideró que ello crea inequidad respecto a lo que recibirán los profesionales de otras áreas.

“Una enfermera o un fiscal que estuvo en la que estuvo en la ONP, va a estar ganando 600. O sea, ahí la inequidad es clarísima, estás dando cinco o seis veces de diferencia en la remuneración sin algo que lo justifique”, anotó.

Aumento del sueldo mínimo será gradual

Días antes, el ministro de Economía, Elmer Cuba, informó que el incremento de sueldo se realizaría en dos armadas. La primera constaría de S/100 y la segunda, de S/70.

Sustentó que la decisión del Ejecutivo se debió a que mejore el poder de compra de las personas que ganan el mínimo y que el aumento gradual tiene por fin que “el impacto no pueda tener efectos en la inflación ni en los costos de estas empresas pequeñas”.

También, comentó que se apoyará a las pequeñas empresas: “Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”.