Futbolista Lamine Yamal es elegido como uno de los rostros más bellos del 2026, según People en español

Lamine Yamal tiene 19 años y es una de las figuras del Barcelona de España. Foto: Composición LR/Cadena Ser.

Lamine Yamal tiene 19 años y es una de las figuras del Barcelona de España. Foto: Composición LR/Cadena Ser.

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Lamine Yamal no solo ha conseguido convertirse en una de las grandes figuras del fútbol español a su corta edad. El delantero del Barcelona también ha llamado la atención fuera de las canchas y ahora aparece entre los rostros destacados de 2026 en la selección de 'Los 50 más bellos' de la revista People en español, publicación que reúne a reconocidas figuras de la música, televisión, actuación y deporte.

Con apenas 19 años, el futbolista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera tras conquistar el Mundial 2026 con España. A ello se suma el interés que despierta su vida personal, especialmente desde que hizo pública su relación con la influencer española Inés García. La joven se ha convertido en una presencia habitual alrededor del jugador y ambos oficializaron su romance públicamente en mayo de este año.

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Lamine Yamal es elegido como uno de los rostros más bellos de 2026

El nombre de Lamine Yamal aparece entre los destacados de la categoría de deportes de 'Los 50 más bellos' de People en español. El futbolista español comparte este apartado con otros deportistas que también han ganado notoriedad internacional, entre ellos el mexicano Karim López, el ciclista Isaac del Toro, el cubano-estadounidense Fernando Mendoza y la árbitra mexicana Katia Itzel García.

La distinción llega después de un año especialmente importante para Yamal. A sus 19 años, el delantero consiguió levantar la Copa del Mundo con España y consolidó todavía más su condición de una de las figuras jóvenes más reconocidas del fútbol internacional.

En el ámbito personal, su romance con Inés García también ha incrementado la atención sobre el futbolista. La influencer sevillana hizo pública su relación con Yamal y posteriormente contó detalles sobre cómo comenzó su historia de amor.

Belinda lidera la lista de los 50 rostros más bellos de 2026, según People

La lista general de 'Los 50 más bellos' de 2026 tiene como principal figura a Belinda. La cantante mexicana, nacida en España, fue descrita por People en español como una artista 'imparable' y con un gran sentido del humor. La publicación también resaltó sus proyectos de este año, entre ellos su participación protagónica en 'Carlota', la próxima serie histórica de HBO sobre la emperatriz de México, además de su canción 'Por ella', vinculada al Mundial de fútbol.

En las distintas categorías de la selección también aparecen nombres de gran reconocimiento. En música, Karol G encabeza el apartado, seguida por Danna Paola, Luis Fonsi, Feid y Cimafunk. En actuación, Zoe Saldaña ocupa el primer lugar, mientras que Dayanara Torres lidera la categoría de televisión y presentadores de pódcast.

En deportes, Karim López aparece como principal destacado, seguido por Isaac del Toro, Fernando Mendoza, Katia Itzel García y Lamine Yamal. La revista señaló que sus elegidos representan el creciente protagonismo latino y de habla española en el mundo del deporte.