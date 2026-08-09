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Jefferson Farfán llenó de elogios a jugador de Sport Boys tras empate ante Alianza Lima: "Ojalá puedas volver pronto a tu casa"

El exfutbolista de Alianza Lima estuvo atento al partido de la fecha 4 del Torneo Clausura y no dudó en destacar el desempeño de un jugador de los rosados.

Jefferson Farfán estuvo atento al partido entre Alianza Lima y Boys. Foto: composición LR/Enfocados/Sport Boys
Jefferson Farfán estuvo atento al partido entre Alianza Lima y Boys. Foto: composición LR/Enfocados/Sport Boys
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La llegada de Carlos Dessio cambió por completo el rumbo de Sport Boys. Luego de un irregular inicio de temporada, el conjunto rosado se ha convertido en uno de los animadores del Torneo Clausura y pelea por alcanzar competiciones internacionales. El reciente empate frente a Alianza Lima fue el reflejo de su gran momento.

Si bien varios futbolistas de la Misilera destacaron en el campo de juego del Estadio Nacional, hubo un nombre que llamó la atención del exgoleador Jefferson Farfán, quien no dudó en elogiarlo.

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Jefferson Farfán llenó de elogios a Oslimg Mora

A través de sus redes sociales, la 'Foquita' resaltó el rendimiento que tuvo Oslimg Mora frente a los victorianos. El extremo de 27 años se formó en las menores de Alianza Lima y logró levantar dos títulos nacionales.

"El jugador del partido. Excelente partido, qué dinámico el día de hoy, sobrino. El fútbol está inventado, lo entendiste a la perfección. Ojalá puedas volver pronto a tu casa", escribió en una historia de Instagram.

Publicación de Jefferson Farfán. Foto: Instagram

Publicación de Jefferson Farfán. Foto: Instagram

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¿Qué dijo Oslimg Mora tras empate ante Alianza Lima?

Al finalizar el partido, Oslimg Mora lamentó que no pudieran llevarse los tres puntos frente a Alianza Lima en la cuarta jornada del Clausura.

"Dimos todo de nosotros. Siento, y el equipo también, que estamos para grandes cosas. Salimos a hacerle un partido de tú a tú a Alianza, un equipo complicado que siempre busca campeonar, pero salimos con la mentalidad de que podíamos ganar este partido. Vamos a seguir así en este camino. Sé que vamos a lograr grandes cosas", sostuvo para las cámaras de L1 Max.

"Siento que, en lo personal, es lindo jugar con un club grande y representar a un club grande como es el Boys. Siento que tiene que ser así, partido a partido. No se logró el objetivo que era ganar, pero nos llevamos un punto", concluyó.

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