Kenji Fujomori reconoció que su salida del Congreso fue el momento más complicado de su vida. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

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Kenji Fujimori volvió a hablar de aspectos poco conocidos de su vida personal y recordó cómo comenzó su relación con Erika Muñoz, su esposa, a quien conoció en un gimnasio en medio de una etapa especialmente complicada para su familia. Durante una entrevista con Cristian Rivero, el excongresista relató detalles de aquel primer encuentro y del momento en que surgió el romance.

El también hijo del expresidente Alberto Fujimori contó que su vínculo se fortaleció con el paso de los años. La pareja inició su relación sentimental en 2009 y contrajo matrimonio por civil el 30 de junio de 2020. El conductor de 'Tampoco tampodcast' también recordó que su esposa tuvo un papel fundamental cuando atravesó un periodo de depresión luego de ser inhabilitado del Congreso.

¿Cómo conoció Kenji Fujimori a su ahora esposa Erika Muñoz?

Kenji Fujimori relató que conoció a Erika Muñoz mientras asistía a clases de spinning en un gimnasio. En ese entonces, acababa de comenzar el proceso judicial contra su padre, Alberto Fujimori, por lo que, según recordó, el ambiente que lo rodeaba era particularmente tenso.

El primer acercamiento se produjo cuando Erika se presentó ante él y le expresó su respaldo a su padre. "Chino, yo soy hincha a morir de tu viejo", le dijo, una frase que, de acuerdo con el exparlamentario, lo sorprendió y despertó inmediatamente su interés.

Años después de aquel encuentro, la relación se consolidó. Kenji Fujimori recordó además un detalle de los primeros momentos de su romance: el primer beso con quien posteriormente se convertiría en su esposa.

Según contó, se trató inicialmente de un “piquito” y habría ocurrido en el departamento de su suegra, lugar al que Erika lo llevó durante aquella etapa de acercamiento.

Kenji Fujimori revela que su esposa lo ayudó a salir de la depresión

Uno de los momentos más personales de la entrevista ocurrió cuando Kenji Fujimori habló sobre la etapa posterior a su salida del Congreso. El excongresista explicó que, tras ser inhabilitado, permaneció afectado emocionalmente y llegó a aislarse de las noticias y de las situaciones relacionadas con su vida política.

"Me sacan del Congreso y estaba tirado de la cama y le digo: 'A partir de ahora, cero noticias'", recordó. Frente a esa situación, Erika Muñoz decidió impulsarlo a retomar actividades cotidianas. Según relató, su esposa le proponía salir al cine incluso en horarios de mayor concurrencia, pese a que él sentía vergüenza de encontrarse con otras personas.

Kenji contó que, durante esas salidas, algunas personas se acercaban para comentarle lo que había hecho por su padre. Para él, esos episodios formaron parte de un proceso de recuperación en el que su pareja fue determinante. "Erika me ayuda a decantar esos pensamientos negativos", afirmó.