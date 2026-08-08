“No se puede indultar a Toledo”: Ministro de Justicia descarta beneficio para el exmandatario. | Composición/LR

“No se puede indultar a Toledo”: Ministro de Justicia descarta beneficio para el exmandatario. | Composición/LR

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El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, descartó otorgarle el beneficio del indulto al exmandatario. "No se puede indultar a Toledo", señaló durante una entrevista para Panamericana. Sin embargo, no descartó que se pueda evaluar si se corrobora que tiene un grave estado de salud.

"Su nivel de salud lo tendrá que establecer informes médicos que tendrán que ser corroborados porque también es cierto que dentro del ámbito de los penales, existe la figura de la corrupción", indicó Álvarez.

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El ministro cuestionó otorgar el indulto a una persona procesada por corrupción tras cumplir cierta edad. El funcionario indicó que dicha opción envía un mensaje negativo al país.

"Si estamos pensando en que una persona que por lo menos se ha apropiado de más de 38 millones de dólares del Perú (...) por cumplir los 80 años ya pide ser liberado para vivir en su casa, entonces le estamos diciendo a los jóvenes que sí es válido, es legítimo robar lo más que se pueda para luego pensar en un indulto".

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El ministro también fue consultado sobre un posible indulto al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, Álvarez descartó esa posibilidad. Además calificó como un “chantaje” las protestas a favor de la liberación del expresidente.

"(…) Es un chantaje y ahí sí yo no creo que pueda caer [otorgar el indulto], salvo eso sí de que el presidente Castillo tenga una enfermedad o tenga un problema grave".

A raíz de la liberación de Ollanta Humala, el ministro también explicó que en el Perú los procesos pueden durar diez, veinte o hasta treinta años, lo que destruye económicamente a las familias.

Ante esta situación, el titular de Justicia abogó por cambios en las normas y en el Código Procesal Penal, al cual calificó como un sistema que no cumple con el propósito de la justicia y criticó que el modelo actual esté lleno de trámites excesivos.

"La pregunta sintética sería reformas profundas del código procesal penal, que es un código fracasado, es un código que no sirve al propósito de la justicia. Ejemplo: hay más de 40 tipos de audiencia", indicó.