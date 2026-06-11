Sin buses por extorsión: ZBuss, empresa de viajes al norte, deja de operar tras crimen en Independencia

La empresa de transporte ZBuss suspendió sus viajes al norte tras un ataque a balazos a uno de sus buses en Lima, que dejó a un trabajadores gravemente herido. | composición LR

La empresa de transporte ZBuss suspendió sus viajes al norte tras un ataque a balazos a uno de sus buses en Lima, que dejó a un trabajadores gravemente herido. | composición LR

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La empresa de transporte interprovincial ZBuss suspendió sus viajes hacia el norte del país luego de que presuntos extorsionadores atacaran a balazos una de sus unidades en el distrito de Independencia, en Lima Norte. El atentado dejó a un trabajador gravemente herido y generó temor entre pasajeros y conductores.

Según información policial, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra un bus que se encontraba estacionado frente al local de la empresa, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola. Tras el ataque, la víctima, identificada como Ismael Huayta, fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia.

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Familiares del trabajador señalaron que su estado de salud era delicado y que los médicos evaluaban una posible intervención quirúrgica. Asimismo, indicaron que Huayta laboraba desde hace aproximadamente ocho años en la empresa.

Luego del atentado, los pasajeros que se encontraban en la unidad fueron evacuados por seguridad, mientras que la compañía decidió paralizar sus operaciones ante el temor de nuevos hechos de violencia.

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Ataques se repiten en Lima Norte

El hecho ocurre apenas dos días después de que el mismo terminal de ZBuss fuera blanco de otro atentado. La noche del martes, dos individuos a bordo de una motocicleta lanzaron una granada tipo piña contra la fachada del establecimiento.

De acuerdo con los reportes, una trabajadora logró alejar el explosivo de la entrada principal antes de que intervinieran agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes neutralizaron el artefacto y restringieron el tránsito en la zona.

Las primeras investigaciones apuntan a que ambos atentados estarían vinculados a una red de extorsionadores que opera en Lima Norte. Incluso, se informó que los delincuentes dejaron una nota amenazante con un número telefónico para exigir comunicación con los representantes de la empresa.

La Policía Nacional continúa con las diligencias y revisa las cámaras de seguridad del local para identificar y capturar a los responsables.

Transportistas exigen presencia del ministro del Interior ante ola de extorsiones

Los gremios de transporte interprovincial demandaron una respuesta inmediata del Gobierno tras los recientes atentados contra la empresa ZBuss en Independencia. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), solicitó que el ministro del Interior, José Mercedes Zapata, participe en la reunión programada para este viernes 12 de junio con el fin de abordar la crisis de inseguridad que afecta al sector.

El dirigente sostuvo que las amenazas y atentados contra empresas de transporte se han incrementado en los últimos meses, especialmente en Lima Norte y Lima Sur. En ese sentido, cuestionó la falta de liderazgo y coordinación entre las instituciones del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

Ojeda advirtió que la situación del transporte urbano e interprovincial en Lima y Callao se ha vuelto insostenible, por lo que consideró urgente adoptar medidas concretas de protección para conductores, trabajadores y pasajeros. Asimismo, señaló que el actual Gobierno debe priorizar acciones inmediatas pese a encontrarse en la etapa final de su gestión.

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