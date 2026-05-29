Detenido por desaparición de madre y fallecimiento de su hijo de 6 años en Tarapoto aceptó que tuvo vínculo con la víctima
Alcántara es investigado por la desaparición de Zoila Castillo y por el homicidio de su hijo en Tarapoto. El sospechoso fue detenido por la Policía Nacional en Jesús María.
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Alexis Alcántara Tellería permanece bajo detención preliminar tras ser señalado como el principal sospechoso de la desaparición de Zoila Castillo Chanduco y de la muerte de su menor hijo. El hombre de 42 años ingresó en silencio a las instalaciones de la Dirincri, luego de pasar el control de identidad correspondiente.
La División de Trata de Personas informó que el detenido fue capturado en el distrito de Jesús María, luego de que las primeras diligencias permitieran reunir indicios relevantes sobre el caso. Además, las autoridades incautaron la camioneta en la que presuntamente trasladó a la madre y al menor durante su permanencia en la selva.
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Durante los interrogatorios, Alexis Alcántara Tellería reconoció que mantenía una relación sentimental con Zoila Castillo Chanduco. Asimismo, declaró que, tras la llegada de la mujer y su hijo a Tarapoto, él mismo los llevó hasta la localidad de Tocache. Según su versión, desde ese momento perdió contacto con ambos y desconocía su paradero.
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Evidencias contradicen la versión del investigado
La Policía informó que existen imágenes registradas en la localidad de Uchiza que contradicen la versión inicial brindada por el detenido. Los agentes de la División de Trata de Personas identificaron al hombre como principal investigado a partir de estos registros visuales recopilados durante las investigaciones.
El cuerpo del menor fue hallado sin vida en Uchiza, zona donde también se encontraron otros elementos de interés criminalístico. A pocos metros del cadáver, los peritos hallaron un teléfono celular completamente quemado.
Las autoridades investigan, además, la posible participación de otras personas en la desaparición de Zoila Castillo Chanduco y en la muerte de su hijo. Para ello, analizan las comunicaciones y redes de contacto del detenido con el objetivo de determinar eventuales coordinaciones con terceros en la región.
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Ordenan detención preliminar por siete días
El Juzgado de Tocache dictó siete días de detención preliminar contra Alexis Alcántara Tellería por la presunta comisión del delito de homicidio en agravio del menor hallado en Uchiza.
En paralelo, un equipo especializado de la División de Trata de Personas viajará a dicha localidad para continuar con las labores de búsqueda de Zoila Castillo Chanduco. La Policía indicó que desplegará brigadas en los alrededores del lugar donde fueron encontrados los restos del niño.
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