Mirtha Vásquez critica a Patricia Benavides por intentar aplicar ley de amnistia: "Es la consolidación de un pacto antiderechos"

Vásquez criticó a Benavides por llamar a aplicar ley de amnistía | Composición: LR.

Vásquez criticó a Benavides por llamar a aplicar ley de amnistía | Composición: LR.

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Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, criticó a la fiscal suprema Patricia Benavides luego de que esta se pronunciara a favor de aplicar la ley de amnistía —aprobada por el pasado Congreso con el respaldo de la bancada fujimorista— al general del Ejército en retiro Luis Edgardo Paz Cárdenas, procesado por los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado.

"Patricia Benavides fue acusada de coordinar con congresistas de Fuerza Popular para blindar investigaciones a cambio de favores políticos. Hoy aplica una ley de amnistía que libera a militares procesados por graves violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas. Esto no es casualidad: es la consolidación de un pacto antiderechos que atenta gravemente contra el acceso a la justicia de las víctimas y sienta un precedente peligroso de impunidad", indicó la senadora en su cuenta de X.

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Las críticas de Vásquez se producen poco después de que Benavides se reuniera con la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros César Astudillo (Interior), Ernesto Álvarez (Justicia) y Rafael Belaunde (Defensa). En el encuentro también participaron el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y el vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

"Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Y aquí quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión. Para eso es fundamental articular entre todas las instituciones", fueron las palabras de Fujimori durante la reunión.