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Orientadora de ATU fallece tras ser atropellada por un bus del Corredor Azul en la av. Garcilaso de la Vega, Cercado de Lima

La víctima se desempeñaba como COV (Controladora Operacional de Vía) de la ATU. Efectivos de la Policía Nacional y paramédicos atienden el hecho.

Trabajadora atropellada por bus del Corredor Azul
Trabajadora atropellada por bus del Corredor Azul | Composición LR | RGNoticias
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Una orientadora, identificada como Ana Castro Garay, perteneciente a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), perdió la vida tras ser atropellada por un bus del Corredor Azul cuando cumplía labores en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y Uruguay, en el Cercado de Lima, durante las 10:40 a. m.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro sucedió cuando la víctima habría retirado uno de los conos y dado pase a una unidad del Corredor Azul. Sin embargo, por circunstancias que son materia de investigación, el conductor del vehículo habría realizado una maniobra de retroceso, impactándola. Tras ello, la trabajadora perdió el equilibrio y cayó sobre la pista, donde fue arrollada.

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Chofer del Corredor Azul fue detenido

Tras el atropello, el conductor del bus, identificado como Iván Villavicencio, permaneció en el lugar y fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú. En tanto, personal policial y agentes de serenazgo acordonaron el área para facilitar las diligencias y evitar mayores complicaciones en el tránsito.

De acuerdo con la información de la autoridad, la víctima se desempeñaba como Controladora Operacional de Vía (COV). Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el atropello. Como parte de las diligencias, se revisarán las cámaras de seguridad instaladas en la zona y se recogerán los testimonios de testigos y trabajadores presentes al momento del hecho.

Tránsito interrumpido

El accidente provocó una interrupción parcial del tránsito en el centro de Lima, mientras peritos de la Policía y representantes del Ministerio Público realizaban las labores correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias.

Hasta el momento, la ATU no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el fallecimiento de la trabajadora ni sobre las medidas que adoptará tras este trágico suceso.

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