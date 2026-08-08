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Una nueva posibilidad de fecha para trasladar los feriados fue anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Aunque inicialmente se consideró mover estos días clave a los viernes para evitar que caigan entre semana, el titular del sector compartió una nueva propuesta en las últimas horas.

En un reciente mensaje, Cuba afirmó que los lunes serían una mejor opción considerando el ritmo de trabajo de la población. “Los lunes es un mejor día porque los sábados hay gente que trabaja, empresas que trabajan, y bancos también”, señaló en una entrevista con Canal N.

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Las razones detrás de la modificación

El ministro indicó que trasladar un feriado hacia el lunes beneficiaría mejor a la población y permitiría reducir el impacto que genera la interrupción de la jornada laboral en medio de la semana al tener feriados de un martes, miércoles o jueves.

Asimismo, señaló que no solo se reduciría el impacto de estos días clave sobre la productividad, sino que también favorecería las actividades económicas como el turismo. “Efectivamente, gana un sector, el de turismo, pero nadie empeora porque el feriado ya existe”, apuntó. Con ello, se facilitaría la planificación de viajes y otras actividades recreativas durante los fines de semana, agregó.

Descarta reducción de feriados

En línea con lo anunciado previamente por la presidenta Keiko Fujimori, el titular del MEF aseguró que el Gobierno no planea reducir el número de feriados nacionales. Según dijo, la cantidad de días establecidos actualmente está respaldada por una ley del Congreso que no busca modificar.

De ese modo, recalcó que la iniciativa gubernamental solo apunta a trasladar la ubicación de los feriados en el calendario sin elevar o reducir su cantidad y pensando en obtener los mejores resultados económicos posibles sin generar costos adicionales.