El 'monstruo' subterráneo de 1.750 toneladas que construye el Metro bajo el Callao avanza a su última estación

Este avance permitirá continuar hacia Carmen de la Legua, donde finalizará el túnel. Al concluir, el Ramal beneficiará a más de 2,5 millones de usuarios en su operación. | Foto: Andina/Composición LR

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La construcción del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao alcanzó un nuevo hito luego de que la tuneladora Micaela, una gigantesca máquina de 1.750 toneladas, llegara a la estación Morales Duárez, en el Callao. Con este avance, el equipo quedó a solo una estación de completar toda la excavación subterránea del proyecto.

Tras perforar el tramo entre Quilca y Morales Duárez, la tuneladora continuará su recorrido hacia Carmen de la Legua, donde finalizará la construcción del túnel del Ramal de la Línea 4. Esta infraestructura forma parte del primer sistema de metro completamente subterráneo del Perú y beneficiará a millones de usuarios cuando entre en funcionamiento.

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Tuneladora Micaela está a una estación de completar la excavación del ramal de la Línea 4

El nuevo avance se produjo luego de que la tuneladora excavara 940 metros entre las estaciones Quilca y Morales Duárez, atravesando con éxito el muro de pantalla de esta última. Ahora solo restan 778 metros para llegar a Carmen de la Legua, el último punto pendiente del recorrido.

Desde que inició sus operaciones en la estación Gambetta, la máquina ha construido más de 10,39 kilómetros de túneles, considerando su trabajo previo en la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4. Solo en el trayecto entre Quilca y Morales Duárez instaló 3.871 dovelas de concreto, con las que se formaron 553 anillos estructurales de aproximadamente 40 toneladas cada uno. Durante esta etapa mantuvo un ritmo promedio de 14 metros de excavación por día.

¿Qué falta para terminar el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima?

Con la llegada a Carmen de la Legua concluirá la etapa de excavación del ramal de la Línea 4. Posteriormente, el proyecto continuará con las obras civiles, los acabados arquitectónicos, la instalación de equipos electromecánicos y la implementación de los sistemas ferroviarios necesarios para su futura operación.

El Ramal de la Línea 4 recorrerá 8 kilómetros de manera subterránea a lo largo de la avenida Elmer Faucett y contará con ocho estaciones: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua. En esta última se conectará con la Línea 2, permitiendo integrar ambos corredores ferroviarios.

Cuando todo el sistema entre en funcionamiento, la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 sumarán 35 kilómetros de recorrido, beneficiarán a más de 2,5 millones de personas y tendrán capacidad para transportar más de un millón de pasajeros al día. Además, se integrarán con la Línea 1, el Metropolitano y las futuras líneas del Metro de Lima, fortaleciendo la conectividad entre Lima y el Callao.