Partidos de hoy, domingo 9 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los distintos campeonatos del continente sudamericano.
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Los partidos de este domingo 9 de agosto reúnen encuentros de la Liga 1 de Perú y competiciones en el continente sudamericano. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
El Torneo Clausura no se detiene. Este domingo se juegan los encuentros Deportivo Garcilaso vs Moquegua y Melgar vs FC Cajamarca, que cierran la cuarta jornada en la Liga 1. De igual forma, en los demás países de Sudamérica habrá acción con grandes enfrentamientos.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Deportivo Garcilaso vs Moquegua
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Melgar vs FC Cajamarca
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Ayacucho vs Estudiantil CNI
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Bicolor+
- César Vallejo vs Pirata
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Comerciantes vs Tacna Heroica
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Atlético Andahuaylas vs Killas
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Bicolor+
- Alianza Lima vs Yanapuma
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Sporting Cristal vs Universitario
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- San Lorenzo vs Huracán
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Disney+
- Defensa y Justicia vs Newell’s
- Hora: 3.45 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Barracas Central
- Hora: 5.45 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Argentinos Jrs. vs Racing Club
- Hora: 3.45 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- GV San José vs Always Ready
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Real Potosí vs Blooming
- Hora: 4.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Oriente Petrolero vs Universitario de Vinto
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Cruzeiro vs Mirassol
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Rede Globo
- Bahía vs Vasco da Gama
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Rede Globo
- Palmeiras vs Internacional
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Bragantino vs Corinthians
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Santos vs Athletico-PR
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Premiere
- Flamengo vs Vitória
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Rede Globo
Partidos de la Liga de Chile HOY
- Dep. Concepción vs U. de Concepción
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: TNT Sports
- O’Higgins vs Limache
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- U. La Calera vs Colo Colo
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
- U. de Chile vs Palestino
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Alianza vs Atlético Bucaramanga
- Hora: 4.05 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol
- Jaguares de Córdoba vs Once Caldas
- Hora: 6.10 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol
- América de Cali vs Atlético Nacional
- Hora: 8.15 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- San Lorenzo vs Sportivo Luqueño
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Nacional Asunción vs Guaraní
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Danubio vs CA Cerro
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: VTV
- Defensor Sporting vs Wanderes
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: VTV
- Nacional vs Boston River
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: VTV
Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY
- Anzoátegui FC vs Portuguesa
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Liga FUTVE
- Trujillanos vs Deportivo Táchira
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Liga FUTVE
- Zamora vs Puerto Cabello
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Liga FUTVE
- Metropolitanos vs Universidad Central
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Liga FUTVE