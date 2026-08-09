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Deportes

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los distintos campeonatos del continente sudamericano.

Melgar, Universitario y Nacional juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: Liga 1/Liga Femenina/AUF/composición LR
Melgar, Universitario y Nacional juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: Liga 1/Liga Femenina/AUF/composición LR
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Los partidos de este domingo 9 de agosto reúnen encuentros de la Liga 1 de Perú y competiciones en el continente sudamericano. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

El Torneo Clausura no se detiene. Este domingo se juegan los encuentros Deportivo Garcilaso vs Moquegua y Melgar vs FC Cajamarca, que cierran la cuarta jornada en la Liga 1. De igual forma, en los demás países de Sudamérica habrá acción con grandes enfrentamientos.

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Deportivo Garcilaso vs Moquegua
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Melgar vs FC Cajamarca
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Ayacucho vs Estudiantil CNI
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • César Vallejo vs Pirata
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Comerciantes vs Tacna Heroica
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Atlético Andahuaylas vs Killas
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Alianza Lima vs Yanapuma
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Sporting Cristal vs Universitario
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • San Lorenzo vs Huracán
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Disney+
  • Defensa y Justicia vs Newell’s
  • Hora: 3.45 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Barracas Central
  • Hora: 5.45 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Argentinos Jrs. vs Racing Club
  • Hora: 3.45 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • GV San José vs Always Ready
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Real Potosí vs Blooming
  • Hora: 4.15 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Oriente Petrolero vs Universitario de Vinto
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Cruzeiro vs Mirassol
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Rede Globo
  • Bahía vs Vasco da Gama
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Rede Globo
  • Palmeiras vs Internacional
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Bragantino vs Corinthians
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Santos vs Athletico-PR
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Premiere
  • Flamengo vs Vitória
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Rede Globo

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Dep. Concepción vs U. de Concepción
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: TNT Sports
  • O’Higgins vs Limache
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • U. La Calera vs Colo Colo
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • U. de Chile vs Palestino
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Alianza vs Atlético Bucaramanga
  • Hora: 4.05 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol
  • Jaguares de Córdoba vs Once Caldas
  • Hora: 6.10 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol
  • América de Cali vs Atlético Nacional
  • Hora: 8.15 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • San Lorenzo vs Sportivo Luqueño
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Nacional Asunción vs Guaraní
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Danubio vs CA Cerro
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: VTV
  • Defensor Sporting vs Wanderes
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: VTV
  • Nacional vs Boston River
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: VTV

Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY

  • Anzoátegui FC vs Portuguesa
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
  • Trujillanos vs Deportivo Táchira
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
  • Zamora vs Puerto Cabello
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
  • Metropolitanos vs Universidad Central
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
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