➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 9 de agosto, según Jhan Sandoval
Las predicciones de Jhan Sandoval abarcan temas como amor, trabajo y salud, orientando a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis y más.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 8 de agosto, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este domingo 9 agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, domingo 9 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Salir con una nueva persona cuando aún no has logrado sanar las heridas de la relación que terminaste no será lo más positivo. Un tiempo a solas te ayudará a recuperar tu equilibrio interior.
- Tauro: Piensas en ese problema que no has logrado resolver a nivel laboral. No te centres en las posibles consecuencias del error y céntrate solo en encontrar las salidas. Estás por hallas las soluciones.
- Géminis: Tendrás que resolver un tema de dinero que no se pudo atender a tiempo. Es posible que las personas implicadas no piensen igual que tú y necesites de paciencia y calma para poder negociar.
- Cáncer: Resolverás temas domésticos que te han desgastado en exceso y seguirás sintiendo a un familiar presionando y exigiéndote otras necesidades. Pondrás límites, pero hazlo sin generar conflicto.
- Leo: Un familiar no muestra colaboración en aquello que todos se comprometieron. No seas duro al emitir un juicio sin conocer al detalle las cosas por las que está pasando. Sé prudente y empático.
- Virgo: Ahora eres consciente de las dificultades que tendrás si no te reconcilias con tus familiares. Ellos son tu verdadera fuente de apoyo. Comunícate y resuelve todas las diferencias. Es el momento.
- Libra: Tendrás que atender directamente algo que otras personas no lograron resolver. Será un día desgastante, pero positivo por los objetivos obtenidos. En el amor, esa persona se volverá a acercar.
- Escorpio: Una amistad podría cambiarte los planes de manera inesperada. Evita pelearte y trata de entender sus motivos. En el amor, resuelve cualquier duda que tengas de manera pacífica, sin conflicto.
- Sagitario: Quieres hacer algo distinto, posiblemente te animes por un paseo a un lugar diferente o salir con amistades. Por la noche recibirás mensajes de alguien que está interesado en conocerte.
- Capricornio: Una amistad de emociones y sentimientos negativos se acercará a ti. Notarás en sus comentarios el ánimo de incomodar y decidirás alejarte para evitar conflictos. Sé mucho más selectivo.
- Acuario: Una amistad te puede invitar a realizar un paseo o visitar nuevos lugares, esto podría tomarte más tiempo del pensado. Regresarás agotado y con el deseo de avanzar pendientes laborales.
- Piscis: Las evasivas que encontrarás en una persona que pensaste tendría palabra para cumplir el apoyo que te prometió, te hará descartarla por completo. Buscarás aliados mucho mas comprometidos.