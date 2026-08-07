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Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones, qué equipos están en lo más alto y qué clubes pelean la baja. Universitario y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la jornada.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal luchan por ganar el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal luchan por ganar el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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La cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 continúa este fin de semana con grandes enfrentamientos. Universitario y Sporting Cristal se enfrentan HOY viernes en el Monumental, mientras que Alianza Lima y Sport Boys se verán las caras este sábado en el estadio Nacional.

De igual forma, Melgar, uno de los candidatos a ganar el Clausura, recibirá a FC Cajamarca, en el último partido de la fecha 4 del torneo.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones en pleno desarrollo de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima32+37
2.Sport Huancayo42+37
3.Melgar32+37
4.Sporting Cristal42+27
5.Los Chankas4207
6.Universitario4207
7.Cusco42+36
8.Sport Boys32+26
9.Deportivo Garcilaso32+16
10.Alianza Atlético42-26
11.Comerciantes Unidos41+15
12.Juan Pablo II3104
13.Moquegua3003
14.Atlético Grau31-13
15.Cienciano41-33
16.FC Cajamarca30-31
17.UTC30-51
18.ADT30-40

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Universitario y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima2014+2547
2.Los Chankas2112+441
3.Cienciano2111+936
4.Universitario2110+936
5.Melgar2010+1235
6.Cusco2110033
7.Deportivo Garcilaso209+432
8.Alianza Atlético217027
9.Sporting Cristal217026
10.Comerciantes Unidos216-126
11.Sport Boys207-224
12.Sport Huancayo216-723
13.Moquegua205-721
14Juan Pablo II205-1820
15.ADT205-319
16.Atlético Grau205-719
17.FC Cajamarca204-817
18.UTC204-1012

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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 4 del Torneo Clausura

Jueves 6 de agosto

  • Alianza Atlético 1-0 Cienciano | Finalizado

Viernes 7 de agosto

  • Sport Huancayo 1-1 Los Chankas | Finalizado
  • Comerciantes Unidos 3-1 Cusco | Finalizado
  • Universitario 1-1 Sporting Cristal | Finalizado

Sábado 8 de agosto

  • UTC vs ADT | Hora: 1.00 p. m.
  • Juan Pablo II vs Atlético Grau | Hora: 3.30 p. m.
  • Sport Boys vs Alianza Lima | Hora: 8.00 p. m.

Domingo 9 de agosto

  • Deportivo Garcilaso vs Moquegua | Hora: 1.00 p. m.
  • Melgar vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.
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