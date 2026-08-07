Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

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La cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 continúa este fin de semana con grandes enfrentamientos. Universitario y Sporting Cristal se enfrentan HOY viernes en el Monumental, mientras que Alianza Lima y Sport Boys se verán las caras este sábado en el estadio Nacional.

De igual forma, Melgar, uno de los candidatos a ganar el Clausura, recibirá a FC Cajamarca, en el último partido de la fecha 4 del torneo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones en pleno desarrollo de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 3 2 +3 7 2. Sport Huancayo 4 2 +3 7 3. Melgar 3 2 +3 7 4. Sporting Cristal 4 2 +2 7 5. Los Chankas 4 2 0 7 6. Universitario 4 2 0 7 7. Cusco 4 2 +3 6 8. Sport Boys 3 2 +2 6 9. Deportivo Garcilaso 3 2 +1 6 10. Alianza Atlético 4 2 -2 6 11. Comerciantes Unidos 4 1 +1 5 12. Juan Pablo II 3 1 0 4 13. Moquegua 3 0 0 3 14. Atlético Grau 3 1 -1 3 15. Cienciano 4 1 -3 3 16. FC Cajamarca 3 0 -3 1 17. UTC 3 0 -5 1 18. ADT 3 0 -4 0

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Universitario y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 20 14 +25 47 2. Los Chankas 21 12 +4 41 3. Cienciano 21 11 +9 36 4. Universitario 21 10 +9 36 5. Melgar 20 10 +12 35 6. Cusco 21 10 0 33 7. Deportivo Garcilaso 20 9 +4 32 8. Alianza Atlético 21 7 0 27 9. Sporting Cristal 21 7 0 26 10. Comerciantes Unidos 21 6 -1 26 11. Sport Boys 20 7 -2 24 12. Sport Huancayo 21 6 -7 23 13. Moquegua 20 5 -7 21 14 Juan Pablo II 20 5 -18 20 15. ADT 20 5 -3 19 16. Atlético Grau 20 5 -7 19 17. FC Cajamarca 20 4 -8 17 18. UTC 20 4 -10 12

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 4 del Torneo Clausura

Jueves 6 de agosto

Alianza Atlético 1-0 Cienciano | Finalizado

Viernes 7 de agosto

Sport Huancayo 1-1 Los Chankas | Finalizado

| Finalizado Comerciantes Unidos 3-1 Cusco | Finalizado

Universitario 1-1 Sporting Cristal | Finalizado

Sábado 8 de agosto

UTC vs ADT | Hora: 1.00 p. m.

| Hora: 1.00 p. m. Juan Pablo II vs Atlético Grau | Hora: 3.30 p. m.

| Hora: 3.30 p. m. Sport Boys vs Alianza Lima | Hora: 8.00 p. m.

Domingo 9 de agosto