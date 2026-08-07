Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones, qué equipos están en lo más alto y qué clubes pelean la baja. Universitario y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la jornada.
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La cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 continúa este fin de semana con grandes enfrentamientos. Universitario y Sporting Cristal se enfrentan HOY viernes en el Monumental, mientras que Alianza Lima y Sport Boys se verán las caras este sábado en el estadio Nacional.
De igual forma, Melgar, uno de los candidatos a ganar el Clausura, recibirá a FC Cajamarca, en el último partido de la fecha 4 del torneo.
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Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones en pleno desarrollo de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|3
|2
|+3
|7
|2.
|Sport Huancayo
|4
|2
|+3
|7
|3.
|Melgar
|3
|2
|+3
|7
|4.
|Sporting Cristal
|4
|2
|+2
|7
|5.
|Los Chankas
|4
|2
|0
|7
|6.
|Universitario
|4
|2
|0
|7
|7.
|Cusco
|4
|2
|+3
|6
|8.
|Sport Boys
|3
|2
|+2
|6
|9.
|Deportivo Garcilaso
|3
|2
|+1
|6
|10.
|Alianza Atlético
|4
|2
|-2
|6
|11.
|Comerciantes Unidos
|4
|1
|+1
|5
|12.
|Juan Pablo II
|3
|1
|0
|4
|13.
|Moquegua
|3
|0
|0
|3
|14.
|Atlético Grau
|3
|1
|-1
|3
|15.
|Cienciano
|4
|1
|-3
|3
|16.
|FC Cajamarca
|3
|0
|-3
|1
|17.
|UTC
|3
|0
|-5
|1
|18.
|ADT
|3
|0
|-4
|0
Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Universitario y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|20
|14
|+25
|47
|2.
|Los Chankas
|21
|12
|+4
|41
|3.
|Cienciano
|21
|11
|+9
|36
|4.
|Universitario
|21
|10
|+9
|36
|5.
|Melgar
|20
|10
|+12
|35
|6.
|Cusco
|21
|10
|0
|33
|7.
|Deportivo Garcilaso
|20
|9
|+4
|32
|8.
|Alianza Atlético
|21
|7
|0
|27
|9.
|Sporting Cristal
|21
|7
|0
|26
|10.
|Comerciantes Unidos
|21
|6
|-1
|26
|11.
|Sport Boys
|20
|7
|-2
|24
|12.
|Sport Huancayo
|21
|6
|-7
|23
|13.
|Moquegua
|20
|5
|-7
|21
|14
|Juan Pablo II
|20
|5
|-18
|20
|15.
|ADT
|20
|5
|-3
|19
|16.
|Atlético Grau
|20
|5
|-7
|19
|17.
|FC Cajamarca
|20
|4
|-8
|17
|18.
|UTC
|20
|4
|-10
|12
Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 4 del Torneo Clausura
Jueves 6 de agosto
- Alianza Atlético 1-0 Cienciano | Finalizado
Viernes 7 de agosto
- Sport Huancayo 1-1 Los Chankas | Finalizado
- Comerciantes Unidos 3-1 Cusco | Finalizado
- Universitario 1-1 Sporting Cristal | Finalizado
Sábado 8 de agosto
- UTC vs ADT | Hora: 1.00 p. m.
- Juan Pablo II vs Atlético Grau | Hora: 3.30 p. m.
- Sport Boys vs Alianza Lima | Hora: 8.00 p. m.
Domingo 9 de agosto
- Deportivo Garcilaso vs Moquegua | Hora: 1.00 p. m.
- Melgar vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.