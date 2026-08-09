La Digemid ha ordenado el retiro y destrucción de una cánula intravenosa y un medicamento oncológico tras no pasar los controles de calidad exigidos. | Foto: Andina/Freepik/Imagenes referenciales/Composición LR

La Digemid ha ordenado el retiro y destrucción de una cánula intravenosa y un medicamento oncológico tras no pasar los controles de calidad exigidos. | Foto: Andina/Freepik/Imagenes referenciales/Composición LR

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La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y destrucción de dos productos médicos luego de que no superaran los controles de calidad establecidos. La medida, informada por el Indecopi el 7 de agosto de 2026, comprende una cánula intravenosa y un medicamento utilizado en el tratamiento de determinados tipos decáncer.

Los productos corresponden a lotes específicos que presentaron resultados críticos durante las evaluaciones de calidad. Ante esta situación, el Indecopi recomendó a establecimientos de salud, profesionales y consumidores verificar si cuentan con alguno de ellos y evitar su utilización.

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¿Qué productos médicos fueron retirados por Digemid?

Uno de los productos comprendidos en la medida es la SAFETY I.V. CANNULA, cánula intravenosa sin puerto y sin alas de la marca POLYWIN SAFETY, correspondiente al lote 3247924K. Este dispositivo se emplea para administrar medicamentos o soluciones directamente por vía intravenosa.

De acuerdo con la información proporcionada por Indecopi, durante el control de calidad se identificaron fallas relacionadas con sus características físicas. Debido a estos resultados, Digemid ordenó su retiro y posterior destrucción.

El segundo producto es IFOSFAMIDA 1 g, polvo para solución inyectable, correspondiente al lote 07102. Este medicamento es utilizado principalmente para tratar determinados tipos de cáncer. La evaluación de control de calidad determinó que el lote no cumplía con las condiciones requeridas para su utilización.

Los titulares de los registros sanitarios son Tecnología y Materiales S.R.L., en el caso de la cánula, y Perulab S.A., para la ifosfamida.

¿Qué deben hacer los establecimientos y consumidores ante esta alerta sanitaria?

El Indecopi recomendó a los establecimientos de salud, profesionales y consumidores revisar si disponen de alguno de los productos y evitar su uso. La medida busca impedir que los productos incluidos en la alerta continúen siendo utilizados luego de los resultados obtenidos en los controles de calidad.

Para realizar consultas relacionadas con estos productos, los interesados pueden comunicarse con Digemid al (01) 631-4300. Asimismo, los consumidores tienen disponible el Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi para reportar productos que puedan representar riesgos para la salud o la seguridad.

La entidad precisó que esta plataforma permite difundir información sobre productos que presentan riesgos no previstos o imprevisibles, a partir de información proporcionada por proveedores y autoridades sectoriales.