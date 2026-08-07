HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sospechan que un oficial y dos subalternos PNP cambiaron 40 paquetes de cocaína por yeso

Los tres policías fueron detenidos en Tacna por agentes de la Dirección Antidrogas y personal del Ministerio Público que descubrieron que 40 de los 105 paquetes incautados a tres narcotraficantes fueron sustituidos por sulfato de calcio. Tras grave hecho de corrupción policial, juez dispuso detención preliminar de los efectivos.

Operativo culminó con detención de 3 policías en Tacna.
Operativo culminó con detención de 3 policías en Tacna.
Escuchar
Resumen
Compartir

En un grave hecho de corrupción institucional, un oficial y dos suboficiales de la Policía Nacional fueron detenidos para ser investigados por sustituir parte de un cargamento de cocaína por yeso, así como por solicitar dinero a familiares de los narcotraficantes detenidos para reducir el peso de la droga incautada.

El descubrimiento, realizado por la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna, destapó una red al interior de la fuerza encargada de combatir el narcotráfico.

TE RECOMENDAMOS

OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Agentes de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (Divitid), unidad adscrita a la Dirección Antidrogas (Dirandro), confirmaron que la investigación comprende al jefe del Área Antidrogas (Areant) de Tacna en 2025, alférez PNP Fray Kevin Huamán Huamán, el suboficial de segunda Edgar Suasaca Capacoila y el suboficial de tercera Jhon Mamani Soncco.

Ellos son investigados por presuntas irregularidades en la cadena de custodia de la droga decomisada. La detención preliminar fue dispuesta mediante una Resolución Judicial de la Corte Superior de Justicia de Tacna.

PUEDES VER: Jimmy y Jorge, los “narcos invisibles” colombianos capturados en Perú

Todo empezó el 14 de octubre de 2025, cuando miembros del Área Antidrogas de Tacna intervinieron a tres personas e incautó 105 paquetes de alcaloide de cocaína, con un peso total de 111 kilos con 212 gramos.

Ese día, los hermanos ayacuchanos Juan Luis y Juan Oscar Sierralta Elizare, de 35 y 30 años, y el tacneño Cristian Eduardo Gonzáles Mamani (44), fueron arrestados en la calle 1 de Setiembre de la junta vecinal Leoncio Prado, en Tacna.

larepublica.pe

Según la investigación fiscal, los policías responsables de la custodia del cargamento habrían reemplazado parte de la droga por sulfato de calcio (yeso) antes de que fuera remitida a Lima para los peritajes químicos y su posterior internamiento en el laboratorio de Criminalística de la PNP.

La presunta irregularidad fue detectada el 22 de octubre de 2025, cuando los análisis periciales determinaron que 40 de los 105 paquetes no contenían cocaína, sino yeso, lo que dio origen a la investigación penal.

Además, la Fiscalía sostiene que los efectivos habrían solicitado dinero a familiares de los detenidos con la finalidad de disminuir el peso oficial de la droga decomisada, lo que habría permitido favorecerlos con una eventual reducción de la pena.

PUEDES VER: PNP decomisó más de 62 toneladas de droga en solo seis meses

El último martes 4 de agosto, las autoridades allanaron las viviendas de los investigados y registraron sus espacios de trabajo en distintas dependencias policiales, incluyendo escritorios y casilleros.

Durante las diligencias se incautó un vehículo, documentos, teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos, los cuales son sometidos a peritajes para determinar su vinculación con los hechos investigados.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán durante los próximos días con el objetivo de esclarecer completamente el caso y establecer el grado de participación de cada uno de los efectivos policiales involucrados en este presunto esquema de corrupción y manipulación de evidencia relacionada con el tráfico ilícito de drogas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
PNP decomisó más de 62 toneladas de droga en solo seis meses

PNP decomisó más de 62 toneladas de droga en solo seis meses

LEER MÁS
Narcos: ¿qué hay detrás de los sellos en los ‘ladrillos’ de cocaína?

Narcos: ¿qué hay detrás de los sellos en los ‘ladrillos’ de cocaína?

LEER MÁS
Capturan en La Pampa a 21 integrantes de la banda criminal Los Guardianes de la Trocha

Capturan en La Pampa a 21 integrantes de la banda criminal Los Guardianes de la Trocha

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuentran en Chorrillos a menor que desapareció por 4 días tras ser captada por sujeto que conoció en Roblox: PNP busca al implicado

Encuentran en Chorrillos a menor que desapareció por 4 días tras ser captada por sujeto que conoció en Roblox: PNP busca al implicado

LEER MÁS
Usuaria ganó casi S/14.850 en apuesta de fútbol, pero DoradoBet se negó a pagar: Indecopi multó a la empresa con más de S/ 19.000

Usuaria ganó casi S/14.850 en apuesta de fútbol, pero DoradoBet se negó a pagar: Indecopi multó a la empresa con más de S/ 19.000

LEER MÁS
Turista denunció cobro excesivo de S/50 por fotografiarse con una alpaca en Cusco: serenazgo recuperó el dinero

Turista denunció cobro excesivo de S/50 por fotografiarse con una alpaca en Cusco: serenazgo recuperó el dinero

LEER MÁS
Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

LEER MÁS
Exponen el 'desacierto' que cometió Keiko Fujimori durante la Gran Parada Militar y la cuestionan: "No han considerado el..."

Exponen el 'desacierto' que cometió Keiko Fujimori durante la Gran Parada Militar y la cuestionan: "No han considerado el..."

LEER MÁS
Asesinan a cambista para robarle S/3.000 y hieren a joven cerca al Barrio Chino en Lima Cercado

Asesinan a cambista para robarle S/3.000 y hieren a joven cerca al Barrio Chino en Lima Cercado

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025