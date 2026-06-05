Universidad peruana logra reconocimiento internacional que pocas instituciones tienen en América Latina

El Sello SOFÍA valida el desempeño integral de la universidad, examinando sus políticas internas de calidad y su capacidad de respuesta a las exigencias educativas contemporáneas. | Foto: difusión/Acreditación Sofía/WikiCommons/Composición LR

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La Universidad Continental obtuvo una acreditación internacional que la convierte en la primera institución de educación superior del Perú en alcanzar el Sello SOFÍA, un reconocimiento basado en estándares europeos de calidad. La certificación fue otorgada por la Fundación para el Conocimiento madri+d de España, entidad especializada en evaluación universitaria y registrada en el European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

Este reconocimiento evalúa aspectos institucionales de manera integral y confirma que la universidad cumple criterios vinculados a la calidad académica, la gestión, la investigación, la internacionalización y la mejora continua. La acreditación abarca los siete campus de la institución y representa un nuevo paso en su estrategia de fortalecimiento académico con proyección internacional.

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Sello SOFÍA reconoce la calidad educativa bajo estándares europeos

El Sello SOFÍA se sustenta en los Estándares y Directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG), considerados entre los marcos de evaluación más exigentes a nivel internacional. A diferencia de otros procesos de acreditación que analizan programas o carreras específicas, este reconocimiento examina el desempeño de toda la universidad.

Durante la evaluación se revisan componentes como los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, los recursos institucionales, la producción de conocimiento, la relación con el entorno y las políticas de mejora continua. De esta manera, la certificación valida el funcionamiento global de la institución y su capacidad para responder a las exigencias de la educación superior contemporánea.