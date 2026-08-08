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Javier Milei: docentes de Derecho de la USMP rechazan el honoris causa otorgado al presidente de Argentina

Eugenio Raúl Zaffaroni, quien recibió la misma distinción en 2009, anunció que la devuelve como forma de protesta.

Docentes de la universidad rechazaron la distinción otorgada al presidente de Argentina. Foto: difusión
Docentes de la universidad rechazaron la distinción otorgada al presidente de Argentina. Foto: difusión
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Un grupo de docentes universitarios de derecho penal y criminología rechazó el honoris causa a Javier Milei que la Universidad de San Martín de Porres (USMP) entregó al presidente argentino. La distinción se otorgó el 28 de julio, horas después de la asunción presidencial en Lima, dentro de la visita oficial del mandatario. Los firmantes califican la decisión como una toma de posición institucional que la USMP no debió tomar. Piden a las autoridades universitarias que anulen el título.

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El pronunciamiento reúne a más de cien académicos de universidades de España, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica e Italia. Entre los firmantes figuran nombres de peso en el derecho penal iberoamericano: Eugenio Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón y Luis Arroyo Zapatero. El documento lleva fecha del 6 de agosto y circula bajo el título "Profesoras y profesores de derecho penal y criminología de Iberoamérica ante el doctorado honoris causa concedido por la Universidad de San Martín de Porres de Lima al presidente argentino Milei".

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Los docentes de derecho penal no solo exigen la anulación del grado. También anunciaron que suspenden toda participación académica con la USMP mientras la distinción se mantenga. Eso incluye cursos, seminarios, jurados de tesis y comités editoriales de las publicaciones de la universidad. La medida busca presionar a la casa de estudios desde el frente académico internacional, no solo con un texto de protesta.

El caso de Zaffaroni tiene un peso simbólico particular en el comunicado. El propio jurista recibió el honoris causa de la USMP en 2009. Ahora anuncia que devuelve esa distinción como gesto de rechazo a la decisión de honrar a Milei. Los firmantes invitan a otras personas que recibieron títulos honoríficos de la misma universidad a evaluar un gesto similar.

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Los argumentos detrás del rechazo académico

El comunicado apela a la historia de la propia facultad para sostener su reclamo. Cita a dos referentes del derecho penal peruano que enseñaron ahí: Raúl Peña Cabrera y Felipe Villavicencio Terreros. Según los firmantes, ambos construyeron su obra sobre la idea de que el derecho penal debe limitar el poder del Estado, no ampliarlo. Por eso consideran que honrar a Milei rompe con esa tradición académica.

Los docentes también cuestionan políticas concretas del gobierno argentino. Mencionan el veto de Milei a una ley de financiamiento universitario, que el Congreso argentino terminó por ratificar pese al rechazo presidencial. Citan además datos sobre cierre de empresas, pérdida de empleo y aumento de suicidios en Argentina, atribuidos a medios locales como Crónica y Nueva Ciudad. Estas cifras forman parte de los argumentos del propio comunicado y no fueron verificadas de manera independiente por este medio.

El texto suma otros dos frentes de crítica. Uno es la represión de protestas sociales en Argentina, con el caso del reportero gráfico Pablo Grillo como ejemplo central. El otro es el estilo del discurso presidencial: los firmantes cuestionan que Milei haya llamado a sus opositores "lo peor que existe sobre la Tierra" en declaraciones tras la ceremonia. Los académicos aclaran, eso sí, que su rechazo apunta a las autoridades que tomaron la decisión, no a los estudiantes ni al resto de la comunidad universitaria de la USMP.

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