Gobierno de Fujimori promete viviendas en Junín, pero damnificados del sismo se quejan por la lentitud

Contraste. Keiko Fujimori recorrió las zonas afectadas por el sismo. A pocos metros, una damnificada permanece junto a los escombros de su vivienda.

Contraste. Keiko Fujimori recorrió las zonas afectadas por el sismo. A pocos metros, una damnificada permanece junto a los escombros de su vivienda.

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Apenas horas después de que un nuevo sismo de magnitud 5,0 remeciera el valle del Canipaco, la mandataria Keiko Fujimori volvió este viernes a la provincia de Chupaca, en Junín, para verificar los daños causados por la secuencia de sismos iniciada el 18 de julio. Supervisó la atención a los damnificados, entregó módulos educativos temporales y anunció nuevas viviendas para las familias afectadas.

Mientras la delegación oficial cumplía con la actividad protocolar, varios damnificados esperaban ser escuchados.

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"Solo nos han entregado las carpas. En mi familia somos diez personas y esas carpas son para cuatro o cinco. Queremos que la presidenta nos escuche. Nadie nos apoya", reclamó una vecina de Chongos Bajo.

Concluida la ceremonia, aunque no pudimos conversar con la presidenta Fujimori, quien sí nos respondió fue el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González: "Estamos trabajando. Vamos a entregar ahora 1.236 viviendas del programa Sitio Propio. Ya hemos firmado un convenio con la comunidad de Pumpunya y seguiremos trabajando a tiempo completo. Somos un gobierno de acción", afirmó.

Consultado por La República sobre los reclamos de familias que afirman no haber recibido ayuda y aseguraban que las comunidades más alejadas seguían esperando atención, respondió que él mismo acababa de recorrer la zona.

"Estoy viniendo de ahí. Hemos firmado un convenio con el presidente de la comunidad y estamos trabajando en el epicentro.", insistió.

"NADIE NOS HACE CASO"

Apenas a diez minutos del lugar donde estuvo la presidenta, el panorama cambia. En la comunidad de Ánimas todavía se observan viviendas colapsadas, muros inclinados y familias que continúan viviendo entre escombros y carpas. Las familias ahora pernoctan en carpas que se utilizarían para los damnificados del próximo fenómeno de El Niño, pero que debieron ser trasladadas a Junín para atender la emergencia sísmica. Se alimentan gracias a las ollas comunes que conformaron.

En medio de la emergencia. Los pobladores de Ánimas preparan sus alimentos en una olla común mientras viven en carpas. | Foto: Adrián Sarria Muñoz / La República

Luis Romero Salazar, uno de los vecinos afectados, intentó acercarse a la presidenta durante la visita. "Nadie me hizo caso. Quise conversar con la presidenta y la Policía me sacó", cuenta. Según su relato, ni el Gobierno Regional de Junín ni la Municipalidad de Chupaca se preocupan por ellos.

Mientras tanto, personal de comunicaciones del Ministerio de Educación le pedía que grabara un mensaje de agradecimiento por los módulos educativos instalados en la zona. Su preocupación era otra.

"Solo les pedimos que traigan maquinaria para retirar los escombros. Déjenlo limpio y nosotros veremos cómo reconstruimos nuestras casas. Aunque sea, sacaremos préstamos. Las carpas las hemos tenido que exigir, casi pedir a la fuerza. No sabemos hasta cuándo viviremos así”.

Su vecina se llama María Gaspar Ríos y tiene 70 años. "¿A dónde más voy a ir?", se pregunta, mientras observa el lugar donde vivió durante cuatro décadas. Entre los escombros todavía permanecen las gallinas y los cuyes que cría para sostener su economía familiar. "Nadie nos apoya ni nos ha dicho nada. En la noche hay heladas. Hace mucho frío”, declara.

Otra vecina, la señora Juana, cuenta que ahora duerme en una carpa junto a tres hijos y un nieto. "Mis hijos se están enfermando por el frío. Ya no tenemos cómo sobrevivir. En el primer sismo se escaparon mis cuyes y otros murieron entre los escombros”, señala.

Lo perdió todo. Juana vive en una carpa junto a sus hijos y nietos tras el colapso de su vivienda. | Foto: Adrián Sarria Muñoz / La República

La situación también alcanza a la familia Navarra Castañeda. "No podemos dormir. El otro día quisieron entrar a robar mi criadero de cuyes. Tuvimos que salir todos de la comunidad. Esa es nuestra única forma de sobrevivir", relata Soledad.

Sus hijos asistirán ahora a clases en los módulos temporales. "No sé si serán suficientes. Han traído seis domos para unos doscientos estudiantes”, indica.

LA RESPUESTA DE SHEPUT

Los testimonios de los damnificados contrastaban con el mensaje que minutos antes habían dado los ministros.

Por eso, La República preguntó al ministro de Trabajo, Juan Sheput, que se encontraba revisando los daños en la iglesia de Chongos Bajo, por los reclamos de los vecinos que aseguraban que la ayuda todavía no llegaba a varias comunidades.

"Están equivocados", respondió: "Desde el primer día la presidenta ha estado presente. Ya hay avances en vivienda, educación, salud y programas sociales. Quien dice eso es malintencionado o tiene una posición perversa”.

El ministro Sheput calificó de “malintencionados” y “perversos” a quienes cuestionaban la atención a los damnificados. | Foto: Adrián Sarria Muñoz / La República

Cuando se le precisó que las declaraciones correspondían a los propios damnificados y se le preguntó si también consideraba "equivocados" a los comuneros, respondió mirando al periodista: "Usted”.

Acto seguido se retiró acompañado por su equipo de seguridad.

EL COMPROMISO

Uno de sus acompañantes era el alcalde provincial de Chupaca, Luis Bastidas Vásquez, quien accedió a la entrevista y sostuvo que la atención aún se encuentra en proceso y pidió tiempo para completar la respuesta del Estado.

"Prometo visitar todos los lugares. Primero vino la emergencia y se entregaron carpas, camas, colchones y frazadas. Ahora corresponde la reconstrucción”, explica.

Según indicó, el objetivo es atender cerca de mil viviendas afectadas. "No se puede hacer en una semana. Yo calculo que durante este mes se debe llegar al cien por ciento. Se han traído módulos educativos y viviendas temporales. El compromiso es atender a toda la población. Si no se cumple, yo seré el primero en reclamar”, manifiesta.

Sin embargo, dicho compromiso está solo en palabras: "No hay documentos firmados, son acuerdos que se han tenido, son compromisos que se están cumpliendo. No puedo decir lo contrario".