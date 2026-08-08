Junín: tres personas mueren tras despiste de auto que cayó al río Mantaro en la Carretera Central

Las labores de búsqueda continúan para encontrar a los ocupantes desaparecidos. Participan la Policía Nacional, equipos de emergencia y residentes locales en la búsqueda. | Foto: Contracorriente - Facebook

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Un accidente de tránsito dejó tres personas fallecidas y dos heridas este sábado 8 de agosto en la Carretera Central, luego de que un automóvil se despistara y terminara cayendo al río Mantaro, en la región Junín.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:30 p. m., a la altura del anexo de Acaya, en el distrito de Curicaca, provincia de Jauja. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo, un Toyota Corolla de color negro, se desplazaba desde Lima con dirección a Jauja cuando salió de la vía y se precipitó al río.

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El automóvil había partido de Huaycán, en la zona este de Lima, y trasladaba a cinco personas al momento del accidente. Tras el despiste, la fuerte corriente del Mantaro complicó las labores de rescate.

Dos pasajeros fueron rescatados con lesiones

Luego de la emergencia, los equipos de auxilio lograron rescatar con vida a Lucio Luis Huacho Malpartida, de 24 años, y Anderson Mauricio Malpartida, de 32. Ambos presentaban lesiones y fueron atendidos tras ser retirados del vehículo.

Las otras tres personas que viajaban en el automóvil fallecieron como consecuencia del accidente. Sus identidades todavía no habían sido confirmadas hasta el cierre de esta información.

Buscan a una posible víctima arrastrada por el río Mantaro

Pobladores de la zona alertaron a las autoridades policiales y locales sobre el accidente y participaron en las primeras labores de búsqueda. La fuerza de la corriente generó preocupación debido a que una de las víctimas habría sido arrastrada por las aguas del río Mantaro.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el despiste y confirmar la identidad de las personas fallecidas.

El accidente vuelve a poner en evidencia el riesgo que enfrentan los conductores y pasajeros que transitan por la Carretera Central, una de las principales vías que conecta Lima con el centro del país.