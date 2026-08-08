'Acaramelados' llegó a Netflix: reparto, guía de capítulos y lo que debes saber de la nueva serie coreana

Jung Hae In y Ha Young protagonizan 'Acaramelados', la nueva comedia romántica de Netflix. | Foto: Netflix

Jung Hae In y Ha Young protagonizan 'Acaramelados', la nueva comedia romántica de Netflix. | Foto: Netflix

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La llegada de 'Acaramelados' ('Our Sticky Love') a Netflixmarca un nuevo capítulo en la expansión internacional de los k-dramas. La producción surcoreana debutó en la plataforma el 7 de agosto de 2026, tras generar expectativa entre los seguidores del género romántico, y ya se encuentra disponible con todos sus episodios completos.

La serie se perfila como una comedia romántica fresca, protagonizada por famosos rostros que enfrentan los dilemas del amor contemporáneo y las diferencias culturales. Su reconocido repartoy una trama diseñada para atrapar desde el primer capítulo hacen de este proyecto uno de los títulos más comentados de la temporada.

Jung Hae In y Ha Young protagonizan 'Acaramelados', la nueva comedia romántica de Netflix. Foto: Netflix

¿Cuántos capítulos tiene 'Acaramelados' en Netflix y de qué trata?

'Acaramelados' cuenta con 12 capítulos que desarrollan una historia marcada por el reencuentro y las segundas oportunidades. Jang Tae Ha, un exboxeador que intenta dejar atrás su pasado en una pandilla, se convierte en entrenador de un gimnasio mientras cumple una última misión. En ese camino se cruza con Go Eun Sae, su primer amor, quien ahora es fiscal en el Departamento de Investigación Anticorrupción. Ella, tras un accidente vinculado a la pandilla, pierde la memoria y despierta en una clínica rural, donde Tae Ha decide protegerla ocultando la verdad y presentándose como su pareja.

La dirección está a cargo de Kim Jang Han, mientras que el guion fue escrito por Mo Ji Hye. El resultado es una propuesta que combina humor, ternura y momentos de tensión emocional.

¿Quién es quién en 'Acaramelados'?

Jung Hae In (38 años) interpreta a Jang Tae Ha, un exboxeador que intenta dejar atrás su pasado en una pandilla. Reconocido por dramas como 'Goblin' (2016), 'Amor bajo la lluvia' (2018), 'Snowdrop' (2021) y 'D.P.' (2021-2023) y 'Amor en la puerta de al lado' (2024), se ha consolidado como uno de los actores más versátiles de su generación. Su trayectoria incluye también películas como 'Frecuencia de amor' (2019).

(38 años) interpreta a Jang Tae Ha, un exboxeador que intenta dejar atrás su pasado en una pandilla. Reconocido por dramas como (2016), 'Amor bajo la lluvia' (2018), 'Snowdrop' (2021) y 'D.P.' (2021-2023) y 'Amor en la puerta de al lado' (2024), se ha consolidado como uno de los actores más versátiles de su generación. Su trayectoria incluye también películas como 'Frecuencia de amor' (2019). Ha Young (33 años) da vida a Go Eun Sae, fiscal del Departamento de Investigación Anticorrupción que pierde la memoria tras un accidente. La actriz ha participado en producciones como 'Mouse' (2021), 'Doo Na!' (2023), 'Face Me' (2024) y, más recientemente, en 'Así aprenderás' (2026), uno de los grandes éxitos de Netflix este año.

Heo Sung Tae (48 años) interpreta a Baek Sang Kil, figura clave dentro de la organización criminal que Eun Sae persigue. Conocido internacionalmente por su papel de un antagonista en 'El juego del calamar' (2021), también ha brillado en 'The Penthouse' (2020), 'Bloody Heart' (2022), 'Good Boy' (2024) y 'Abogado fantasma' (2026). Su presencia aporta tensión y fuerza dramática a la serie.

Heo Sung Tae como Baek Sang Kil en 'Acaramelados' de Netflix. Foto: Netflix