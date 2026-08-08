‘Careca’ es asesinado por ‘Dominick’, un sicario juvenil que fue capturado tras el crimen

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El 12 de junio del 2013, Giancarlo Zegarra Cuadros, alias 'Careca', fue protagonista junto a Carlos Timana Copara, alias Timaná y a Lindomar Hernández Jiménez, alias Puerto Rico de una sonada fuga de la carceleta del penal de Lurigancho. El grupo estaba vinculado al asesinato del fotógrafo periodístico Luis Choy. La tarde del 8 de agosto, 'Careca' fue asesinado en el Callao.

Eran las 3.30 de la tarde cuando Zegarra Cuadros, de 45 años, fue emboscado y acribillado a tiros en el cruce de la avenida José Gálvez y el jirón Bolognesi, en La Perla. No le dieron tiempo para escapar.

TE RECOMENDAMOS OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Una rápida acción de la Policía, sin embargo, permitió capturar al sicario juvenil que perpetró este crimen. Se trata de Dominick Alessandro O.S. (17 años), alias Dominik, quien ya había sido detenido en abril.

Dominick fue implicado por la Policía en el robo de 8 lingotes de oro perpetrado la mañana del 22 de marzo, en la Costa Verde.

PUEDES VER: Fiscalía libera a empresario que abatió a un delincuente y dejó herido a otro tras intento de asalto en SMP

Tras su detención, una controvertida disposición del Quinto Juzgado de Familia ordenó su liberación, pese a la confesión sobre su presunta participación en ese espectacular asalto y robo.

El menor fue detenido en el Rímac la noche del 10 de abril. Conducía una camioneta Jeep donde se halló una pistola Smith & Wesson, de serie NKP0049, abastecida con 11 cartuchos y dos tipos de droga.

Según la Dirección de Investigación Criminal, este presunto delincuente juvenil sería uno de los sicarios de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla.

Este sábado tendrá que responder por el crimen de 'Careca', un hombre que tenía antecedentes por robo agravado desde el 3 de febrero del 2017. Entre el 2013 y el 2017 figuró en el Reniec como fallecido.

El 12 de junio del 2013 se fugó de la carceleta del penal de Lurigancho junto a Puerto Rico, Lucano y otro cómplice. Escaparon vistiendo trajes formales de la sala de audiencias.

Días después, el 18 de junio, la Policía Nacional ubicó a los fugitivos en una casa en el distrito de Comas. Durante el tiroteo murieron Puerto Rico y Lucano, mientras que Carlos Timaná fue recapturado herido.

Giancarlo Zegarra Cuadros, alias 'Careca', logró escapar en esa ocasión e intentó fingir su muerte con un acta fraudulenta ante el Reniec, pero fue capturado años después por las autoridades. Nadie se explica cómo es que estaba en libertad.

Para los investigadores, su crimen obedecería a presunto ajuste de cuentas.