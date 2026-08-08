HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

‘Careca’ es asesinado por ‘Dominick’, un sicario juvenil que fue capturado tras el crimen

Giancarlo Zegarra Cuadros cobró notoriedad en junio del 2013 cuando se fugó de la carceleta del penal de Lurigancho junto a Puerto Rico, Lucano y otro cómplice que eran procesados por el asesinato del fotógrafo Luis Choy. Dominick, el homicida, ya había sido detenido en abril por el robo de 8 lingotes de oro.

Alias Careca fue acribillado en La Perla, Callao.
Alias Careca fue acribillado en La Perla, Callao.
Escuchar
Resumen
Compartir

El 12 de junio del 2013, Giancarlo Zegarra Cuadros, alias 'Careca', fue protagonista junto a Carlos Timana Copara, alias Timaná y a Lindomar Hernández Jiménez, alias Puerto Rico de una sonada fuga de la carceleta del penal de Lurigancho. El grupo estaba vinculado al asesinato del fotógrafo periodístico Luis Choy. La tarde del 8 de agosto, 'Careca' fue asesinado en el Callao.

Eran las 3.30 de la tarde cuando Zegarra Cuadros, de 45 años, fue emboscado y acribillado a tiros en el cruce de la avenida José Gálvez y el jirón Bolognesi, en La Perla. No le dieron tiempo para escapar.

TE RECOMENDAMOS

OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Una rápida acción de la Policía, sin embargo, permitió capturar al sicario juvenil que perpetró este crimen. Se trata de Dominick Alessandro O.S. (17 años), alias Dominik, quien ya había sido detenido en abril.

larepublica.pe

Dominick fue implicado por la Policía en el robo de 8 lingotes de oro perpetrado la mañana del 22 de marzo, en la Costa Verde.

PUEDES VER: Fiscalía libera a empresario que abatió a un delincuente y dejó herido a otro tras intento de asalto en SMP

Tras su detención, una controvertida disposición del Quinto Juzgado de Familia ordenó su liberación, pese a la confesión sobre su presunta participación en ese espectacular asalto y robo.

El menor fue detenido en el Rímac la noche del 10 de abril. Conducía una camioneta Jeep donde se halló una pistola Smith & Wesson, de serie NKP0049, abastecida con 11 cartuchos y dos tipos de droga.

Según la Dirección de Investigación Criminal, este presunto delincuente juvenil sería uno de los sicarios de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla.

Este sábado tendrá que responder por el crimen de 'Careca', un hombre que tenía antecedentes por robo agravado desde el 3 de febrero del 2017. Entre el 2013 y el 2017 figuró en el Reniec como fallecido.

El 12 de junio del 2013 se fugó de la carceleta del penal de Lurigancho junto a Puerto Rico, Lucano y otro cómplice. Escaparon vistiendo trajes formales de la sala de audiencias.

Días después, el 18 de junio, la Policía Nacional ubicó a los fugitivos en una casa en el distrito de Comas. Durante el tiroteo murieron Puerto Rico y Lucano, mientras que Carlos Timaná fue recapturado herido.

Giancarlo Zegarra Cuadros, alias 'Careca', logró escapar en esa ocasión e intentó fingir su muerte con un acta fraudulenta ante el Reniec, pero fue capturado años después por las autoridades. Nadie se explica cómo es que estaba en libertad.

Para los investigadores, su crimen obedecería a presunto ajuste de cuentas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fiscalía libera a empresario que abatió a un delincuente y dejó herido a otro tras intento de asalto en SMP

Fiscalía libera a empresario que abatió a un delincuente y dejó herido a otro tras intento de asalto en SMP

LEER MÁS
Atacan paradero de la empresa Etupsa en Villa María del Triunfo: transportistas paralizan sus operaciones

Atacan paradero de la empresa Etupsa en Villa María del Triunfo: transportistas paralizan sus operaciones

LEER MÁS
Empresario abate a delincuente y hiere a otro tras intento de asalto en San Martín de Porres

Empresario abate a delincuente y hiere a otro tras intento de asalto en San Martín de Porres

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

LEER MÁS
Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

LEER MÁS
Encuentran en Chorrillos a menor que desapareció por 4 días tras ser captada por sujeto que conoció en Roblox: PNP busca al implicado

Encuentran en Chorrillos a menor que desapareció por 4 días tras ser captada por sujeto que conoció en Roblox: PNP busca al implicado

LEER MÁS
Hospitales deben atender una emergencia sin pedir DNI o pago adelantado

Hospitales deben atender una emergencia sin pedir DNI o pago adelantado

LEER MÁS
Usuaria ganó casi S/14.850 en apuesta de fútbol, pero DoradoBet se negó a pagar: Indecopi multó a la empresa con más de S/ 19.000

Usuaria ganó casi S/14.850 en apuesta de fútbol, pero DoradoBet se negó a pagar: Indecopi multó a la empresa con más de S/ 19.000

LEER MÁS
Viceministro Rosell: El objetivo de esta Vacunatón es cerrar la brecha de segundas dosis

Viceministro Rosell: El objetivo de esta Vacunatón es cerrar la brecha de segundas dosis

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025