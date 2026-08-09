Científicos crean pequeños robots que capturan microplásticos: logran eliminar hasta el 94% de estas partículas del agua

Científicos de la República Checa desarrollan microrrobots que capturan microplásticos en ambientes acuáticos. | Foto: Gemini

Científicos de la República Checa desarrollan microrrobots que capturan microplásticos en ambientes acuáticos. | Foto: Gemini

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Los microplásticos representan uno de los contaminantes más difíciles de retirar una vez que se dispersan en ambientes naturales. Un equipo científico de la República Checa desarrolló microrrobots capaces de desplazarse mediante campos magnéticos y atrapar estas partículas.

Las pruebas realizadas en laboratorio mostraron resultados especialmente llamativos en medios acuáticos. El sistema consiguió retirar hasta el 94% del poliestireno y el 89% del PET en aproximadamente una hora, aunque los investigadores todavía deben comprobar su eficacia en ecosistemas reales.

¿Cómo funcionan estos pequeños robots contra los microplásticos?

Las estructuras están fabricadas a partir de MXenes, materiales bidimensionales de capas extremadamente finas, a los que se incorporaron nanopartículas magnéticas de níquel. Esta combinación permite que respondan a estímulos generados desde el exterior.

Cuando se aplica un campo magnético rotatorio, los dispositivos comienzan a moverse por el material contaminado sin necesidad de motores, baterías ni componentes electrónicos convencionales. Durante ese desplazamiento, sus superficies entran en contacto con los fragmentos plásticos y los retienen.

¿Qué cantidad de plástico pueden retirar?

Los experimentos demostraron que el rendimiento cambia según el polímero y el entorno analizado. En el agua, la eliminación alcanzó el 94% para el poliestireno y el 89% para el tereftalato de polietileno, conocido como PET.

En muestras de suelo, donde las partículas permanecen atrapadas entre minerales y materia orgánica, la eficacia fue menor, aunque igualmente significativa. Los investigadores retiraron alrededor del 81% del poliestireno y el 72% del PET bajo las condiciones experimentales.

¿Podrían utilizarse para limpiar ríos y suelos contaminados?

El hallazgo abre una posibilidad diferente frente a los métodos tradicionales, porque los microrrobots pueden desplazarse activamente hacia los contaminantes en lugar de esperar a que estos lleguen hasta un filtro. En el suelo, además, lograron circular por pequeños espacios ocupados por agua y alcanzar partículas atrapadas.

Sin embargo, todavía existe una distancia considerable entre un experimento controlado y una aplicación ambiental a gran escala. Ríos, humedales y terrenos agrícolas contienen materia orgánica, arcillas, microorganismos y otras sustancias que podrían modificar el comportamiento de estos dispositivos.

Otro desafío será recuperar los propios microrrobots después de cumplir su función, ya que contienen níquel y materiales de escala micro y nanométrica. Antes de utilizarlos fuera del laboratorio, deberá evaluarse su toxicidad, estabilidad, reutilización y capacidad para ser retirados completamente mediante magnetismo.