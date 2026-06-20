Identifican a policías vinculados a la muerte de menor en Manchay: peritaje revela múltiples hematomas en el cuerpo

Un certificado médico legal documenta hematomas en diversas partes del cuerpo del menor, sugiriendo agresiones antes de su fallecimiento, etiqueta el caso como crítica. | Foto: Composición LR

Un certificado médico legal documenta hematomas en diversas partes del cuerpo del menor, sugiriendo agresiones antes de su fallecimiento, etiqueta el caso como crítica. | Foto: Composición LR

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La investigación por la muerte de un adolescente de 17 años ocurrida dentro de la comisaría de Manchay continúa generando nuevas interrogantes. Mientras la Policía Nacional sostiene que el menor falleció por asfixia mecánica compatible con un presunto ahorcamiento, documentos difundidos revelan que horas antes de su muerte presentaba diversas lesiones en distintas partes del cuerpo.

El caso tomó mayor relevancia luego de que se difundiera la identidad de los efectivos policiales que habrían tenido participación durante la permanencia del adolescente en la dependencia policial. Paralelamente, un certificado médico legal elaborado por especialistas del Instituto de Medicina Legal consignó la presencia de varios hematomas que, según el informe, fueron ocasionados por un agente contuso.

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Se conocen los nombres de los efectivos a cargo del adolescente

El programa Beto a Saber del periodista Beto Ortiz, difundió los nombres de los policías que habrían tenido participación en los hechos ocurridos antes de la muerte del adolescente dentro de la comisaría de Manchay. Entre ellos figura el suboficial de segunda Cristian Alex Cáceres Gutiérrez, mencionado por el padre del menor en declaraciones recogidas por el programa televisivo.

Asimismo, fueron identificados Fernando Vilcamiche, Kelshie Manuel Gamarra, Luis Incagerhuay, Diego Gálvez, Cristian Chávez Venegas y Alex Curo Amanki. Mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido, la Policía Nacional mantiene la versión de que el adolescente falleció por asfixia mecánica compatible con ahorcamiento. Por su parte, los familiares solicitan que se determinen las responsabilidades correspondientes y que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la muerte dentro de la dependencia policial.

Certificado médico registró lesiones antes del fallecimiento

De acuerdo con el documento emitido por el Instituto de Medicina Legal el 13 de junio, el adolescente fue evaluado mientras permanecía bajo custodia policial. El examen registró cinco hematomas distribuidos en diferentes zonas del cuerpo, entre ellas el antebrazo izquierdo, ambos muslos y una pierna.

El informe concluye que las lesiones fueron provocadas por un agente contuso y establece una incapacidad médico-legal de cuatro días, salvo complicaciones. Este documento ha cobrado relevancia dentro de las investigaciones debido a que fue elaborado pocas horas antes de que se reportara la muerte del menor en la comisaría de Manchay.