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Indecopi decomisa y multa con S/ 414.000 a 5 empresas por comercializar productos ilegales de Pokémon, Disney, Cartoon Network y Peanuts

Las sanciones incluyen el decomiso de productos infractores y costos de procedimiento. Indecopi reafirma que la reproducción no autorizada de marcas y personajes es ilegal en Perú.

El Indecopi impone multas de S/ 414.370 a cinco empresas por reproducir sin autorización marcas y personajes icónicos, como Pokémon y Disney. Las sanciones incluyen decomisos.
El Indecopi impone multas de S/ 414.370 a cinco empresas por reproducir sin autorización marcas y personajes icónicos, como Pokémon y Disney. Las sanciones incluyen decomisos. | Foto: Andina/Composición LR
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), confirmó multas por un total de S/ 414.370 contra cinco empresas que importaron y, en algunos casos, comercializaron productos que reproducían sin autorización personajes y marcas protegidos por derechos de propiedad intelectual. Entre las creaciones involucradas figuran personajes de Pokémon, Disney, Cartoon Network, Peanuts y Sanrio.

Las sanciones fueron ratificadas en segunda y última instancia administrativa por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi. En conjunto, las empresas recibieron multas equivalentes a 75,34 UIT, además de otras medidas como el decomiso de los productos involucrados, su entrega a los titulares de los derechos cuando correspondía y el pago de costas y costos.

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¿Qué empresas fueron multadas por usar personajes de Pokémon, Disney y otras marcas?

La mayor sanción corresponde a J & H Global Business S.A.C., que recibió una multa de 40,56 UIT por importar 3.000 relojes inteligentes que incorporaban sin autorización la imagen de Snoopy, personaje cuyos derechos pertenecen a Peanuts Worldwide LLC.

En segundo lugar se encuentra Innovaciones Carmely S.A.C., sancionada con 24,73 UIT por importar 800 artículos pirotécnicos que reproducían sin autorización al personaje Billy, de Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, propiedad de The Cartoon Network Inc.

Las otras tres empresas sancionadas fueron:

  • Asia Company S.A.C.: recibió una multa de 7.40 UIT por importar 720 sets de muñecas con accesorios que reproducían a Anna y Elsa, personajes de Frozen, sin autorización de Disney Enterprises Inc.
  • Meyten S.A.C.: fue sancionada con 2 UIT por importar y distribuir pañuelos con la imagen de Keroppi, personaje de Sanrio Company Ltd.
  • Corporación Dehusa Sile S.A.C.: recibió una multa de 0.65 UIT por importar 5 000 globos metálicos decorativos con imágenes de Pikachu y Squirtle, personajes de Pokémon.

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¿Qué decidió Indecopi sobre los productos que infringieron la propiedad intelectual?

Además de las multas económicas, la Sala confirmó medidas complementarias en los casos correspondientes. Entre ellas se encuentra el decomiso de los productos infractores y, cuando correspondía, su entrega a los titulares de los derechos. También se dispuso el pago de costas y costos de los procedimientos y, para algunas empresas, su inscripción en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

El Indecopi recordó que las marcas, personajes, ilustraciones y otras creaciones protegidas por la propiedad intelectual no pueden reproducirse, importarse, distribuirse ni comercializarse sin contar con autorización de sus titulares.

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