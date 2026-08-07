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Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

La iniciativa, PERU Act of 2025, se presentó el 11 de septiembre y busca que los peruanos puedan acceder a visas de comerciante e inversionista bajo el principio de reciprocidad.

El proyecto de ley presentado en el Congreso de EE. UU. propone incluir a Perú en la lista de países elegibles para visas E-1 y E-2.
El proyecto de ley presentado en el Congreso de EE. UU. propone incluir a Perú en la lista de países elegibles para visas E-1 y E-2. | Foto: Andina/Composición LR
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Un proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos plantea incorporar a Perú entre los países cuyos ciudadanos podrían acceder a las visas de comerciante e inversionista E-1 y E-2. La iniciativa, denominada PERU Act of 2025 o Ley para Promover la Resiliencia Económica y la Unidad, fue presentada en la Cámara de Representantes el 11 de septiembre de 2025 y actualmente se encuentra en proceso legislativo.

La propuesta busca facilitar que ciudadanos peruanos puedan desarrollar actividades comerciales o empresariales en Estados Unidos bajo estas categorías migratorias, siempre que el Gobierno peruano otorgue un tratamiento similar a los ciudadanos estadounidenses. Mientras el proyecto continúa su trámite, la Embajada de Estados Unidos en Lima ya recibe solicitudes E-1 y E-2 de personas que cumplen con las condiciones previstas para estas visas.

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Proyecto de ley en EE. UU. busca incluir a Perú entre los países elegibles para visas E-1 y E-2

La iniciativa fue presentada por los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Giménez y derivada al Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Su objetivo es que Perú sea incorporado a la lista de países cuyos nacionales pueden acceder a las categorías E-1 y E-2, bajo el principio de reciprocidad.

De aprobarse, los peruanos podrían optar por la visa E-1, destinada a comerciantes que desarrollen un intercambio comercial sustancial entre Estados Unidos y el país elegible, o por la E-2, dirigida a quienes inviertan un capital sustancial en una empresa estadounidense y participen en su desarrollo y dirección.

El empresario ayacuchano Norberto Curitomai explicó en una entrevista con RPP que la iniciativa todavía se encuentra en el Congreso estadounidense y señaló que busca beneficiar a emprendedores peruanos interesados en establecer negocios en ese país. Según indicó, el grupo de congresistas estadounidenses que impulsa la propuesta se vinculó con una organización denominada PAPU Perú.

"Este trámite está en proceso. Ahora mismo es un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso americano. Está siendo presentado por congresistas que pertenecen al PAPU Perú (…). Este proyecto beneficiaría a miles de emprendedores peruanos que puedan lograr la visa E-1 y E-2 para que puedan abrir negocio en los Estados Unidos con una inversión de 100.000 dólares (más o menos) y que puedan darles visa de trabajo por 5 años renovables a ellos y a sus familiares", señaló el empresario ayacuchano a RPP.

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¿Cuánto se necesita invertir y qué beneficios ofrecen las visas E-1 y E-2?

La información oficial de la Embajada de Estados Unidos establece que la visa E-2 no fija en su descripción un monto único de inversión, sino que exige demostrar que se ha invertido o se está en proceso de invertir una cantidad sustancial de capital. Por ello, los aproximadamente US$100.000 mencionados por Curitomai corresponden a una referencia sobre el proyecto y no a un monto oficial establecido en la normativa de la visa.

Para solicitar una E-2, el postulante debe presentar documentación que permita acreditar la inversión, como facturas, transferencias, movimientos bancarios y otros comprobantes. También debe demostrar la propiedad correspondiente y que la empresa tiene capacidad presente o futura para generar ingresos suficientes para el inversionista y su familia.

En el caso de la E-1, se debe acreditar la existencia de comercio sustancial, principalmente entre Estados Unidos y el país del tratado. Ambas categorías tienen además requisitos específicos sobre la nacionalidad de los propietarios y la naturaleza de la actividad empresarial.

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