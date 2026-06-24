Uno de los ladrones permaneció oculto durante tres horas y forzó el candado de la puerta para permitir el ingreso de sus cómplices al mercado. | Foto: composición LR

Uno de los ladrones permaneció oculto durante tres horas y forzó el candado de la puerta para permitir el ingreso de sus cómplices al mercado. | Foto: composición LR

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Un grupo de cinco asaltantes irrumpió en la oficina administrativa del mercado Juan Velasco Alvarado, en el distrito de Villa el Salvador, la noche del pasado martes 16 de junio, y se llevaron S/90.000. Según se muestra en la cámara de seguridad, los criminales ingresaron al recinto pasadas las 7:50 p. m. y se ocultaron en un puesto de pescados por 3 horas antes de ejecutar el millonario asalto aprovechando el cierre del centro de abastos.

La comunidad de este mercado en VES ha alzado su voz de protesta ante la inacción de las autoridades y exige resultados tangibles a una semana del robo. Los socios han enfatizado que el dinero sustraído era producto de una recaudación destinada a mejoras urgentes en la infraestructura; sin embargo, como todavía no había sido depositado en una cuenta bancaria debido a demoras en los procesos de firmas administrativas, el efectivo quedó expuesto. Esto hace sospechar a los afectados de una posible complicidad interna que filtró información sobre la ubicación del capital.

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Así fue la coordinación de los delincuentes para ejecutar el robo millonario en mercado de VES

La ejecución del golpe criminal reveló un nivel de coordinación inusual, apoyado en el uso de herramientas de corte, como cizallas, y sistemas de radiocomunicación. Según las imágenes analizadas, mientras los sujetos forzaban los ingresos, mantenían contacto constante con un cómplice exterior que les marcaba la ruta precisa hacia la zona donde se guardaban los fondos. Este despliegue táctico refuerza la hipótesis de los comerciantes sobre la filtración de datos sensibles vinculados con la gestión financiera del centro de abastos.

“Es dinero de todos los comerciantes. De ingresos del uso de los servicios higiénicos, los aportes de cada asociados y del día a día (de trabajo) Hago el llamado al general de la policía Felipe Monroy, que es vecino del distrito de Villa el Salvador. Que haga su trabajo y que capturen a esos delincuentes”, señaló una de las afectadas en una entrevista para Latina Noticias.

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A pesar de que los implicados intentaron ocultar sus identidades —llegando incluso a manipular uno de los dispositivos de videovigilancia al verse descubiertos—, existe abundante material fílmico captado por más de cinco cámaras. Estas grabaciones no solo documentan el forcejeo de la cerradura eléctrica de la oficina administrativa, sino también los rasgos físicos de los implicados.