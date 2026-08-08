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Tragedia en Cusco: sube a 13 la cifra de fallecidos tras choque entre miniván y tráiler en Espinar

La miniván había partido desde Challhuahuacho, en Apurímac, con destino a Arequipa. El tráiler se encontraba detenido en la vía por aparentes desperfectos mecánicos cuando ocurrió el violento impacto.

Accidente en Cusco
Accidente en Cusco | Foto: Andina / Difusión
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La cifra de fallecidos por el violento accidente registrado en la carretera Cusco-Arequipa se elevó a 13 personas. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado 8 de agosto, cuando una miniván que trasladaba pasajeros impactó contra la parte posterior de un tráiler que se encontraba detenido en la vía, en el distrito de Pallpata, provincia de Espinar, en Cusco.

El accidente se produjo aproximadamente a las 2.00 a. m., en una zona rural de la vía que conecta Cusco con Arequipa. Inicialmente, la Región Policial Cusco había informado que nueve personas habían perdido la vida y otras seis habían resultado heridas. Sin embargo, horas después se confirmó el incremento del número de víctimas mortales.

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Los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladados a la morgue de Espinar, mientras que algunos de los heridos fueron evacuados a establecimientos de salud de la ciudad de Arequipa para recibir atención médica.

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¿Cómo ocurrió el accidente en la carretera Cusco-Arequipa?

De acuerdo con información proporcionada por la Policía, la miniván había partido desde Challhuahuacho, en la región Apurímac, y tenía como destino final la ciudad de Arequipa. Durante su recorrido, el vehículo terminó impactando violentamente contra la parte posterior de un tráiler.

El camión remolque se encontraba detenido en la carretera debido a aparentes desperfectos mecánicos. Tras el accidente, el conductor del tráiler fue detenido por la Policía mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

El conductor aseguró a las autoridades que había colocado conos de seguridad y que utilizaba una linterna para realizar señales y advertir a los vehículos que circulaban por la zona.

No obstante, el jefe de Seguridad Interna de la Región Policial Cusco, Carlos Guizado, señaló que una de las hipótesis que se maneja es que la miniván habría circulado a una velocidad que no le permitió reaccionar a tiempo ante la presencia del tráiler.

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Identifican a algunas de las víctimas

Entre las personas fallecidas se encuentra el conductor de la miniván, identificado como Raúl Huamaní Enríquez, de 36 años.

Según medios locales, entre las víctimas también figuran siete mujeres, tres hombres y dos menores de edad. Uno de los menores falleció posteriormente mientras recibía atención médica en un establecimiento de salud de Espinar.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer la identidad de todas las víctimas y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque.

La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer si el accidente estuvo relacionado con una eventual falla mecánica, la velocidad de la miniván, las condiciones de visibilidad de la carretera u otros factores.

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Accidente deja 13 fallecidos en Cusco

El accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los pasajeros que se desplazan por las carreteras del país, especialmente en rutas interprovinciales de zonas rurales.

Las investigaciones deberán determinar si el tráiler contaba con las medidas de seguridad necesarias mientras permanecía detenido en la carretera y si estas fueron visibles para los demás conductores que transitaban por la zona.

La vía Cusco-Arequipa es una de las principales rutas de conexión entre ambas regiones y registra el tránsito constante de vehículos de transporte de pasajeros y carga.

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