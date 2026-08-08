Sport Boys vs Alianza Lima EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El enfrentamiento por la cuarta jornada del Torneo Clausura entre Sport Boys y Alianza Lima se disputará en el estadio Nacional, siendo uno de los más atractivos de la fecha.
- Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado
Sport Boys vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY sábado 8 de agosto, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Nacional, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la victoria por 3-1 ante Alianza Atlético, el cuadro blanquiazul se alista para enfrentar a Sport Boys. El cuadro rosado viene teniendo una mejora en cuanto al rendimiento, producto de ello, suma 6 puntos en el presente Torneo Clausura, donde busca ser protagonista.
Canal para ver Sport Boys vs Alianza Lima
El partido entre Sport Boys y Alianza Lima, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.
Horarios por país del partido Sport Boys vs Alianza Lima
El duelo entre Sport Boys y Alianza Lima se disputará este sábado 8 de agosto, desde las 8.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 7.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (domingo 9/08)
Estadio donde se juega el Sport Boys vs Alianza Lima
Sport Boys y Alianza Lima disputarán este encuentro en el estadio Nacional. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 43.000 espectadores.
Pronóstico de Sport Boys vs Alianza Lima
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Alianza Lima sobre Sport Boys.
- Betsson: gana Sport Boys (4,05), empate (3,20), gana Alianza Lima (1,95)
- Betano: gana Sport Boys (4,10), empate (3,30), gana Alianza Lima (2,10)
- Bet365: gana Sport Boys (3,60), empate (3,25), gana Alianza Lima (2,05)
- 1XBet: gana Sport Boys (3,93), empate (3,16), gana Alianza Lima (1,99)
- Caliente: gana Sport Boys (3,95), empate (3,25), gana Alianza Lima (1,96)
- Doradobet: gana Sport Boys (4,00), empate (3,10), gana Alianza Lima (2,10).
Últimos partidos de Sport Boys
- Atlético Grau 0-1 Sport Boys | 1.08.26
- Sport Boys 2-0 ADT | 25.07.26
- Los Chankas 1-0 Sport Boys | 19.07.26
- Sport Boys 1-0 Comerciantes | 10.07.26
- Sport Boys 3-0 Cantolao | 27.06.26
Últimos partidos de Alianza Lima
- Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético | 1.08.26
- Comerciantes Unidos 2-2 Alianza Lima | 26.07.26
- Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | 19.07.26
- Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali | 12.07.26
- Alianza Lima 1-2 Alianza Atlético | 28.07.26