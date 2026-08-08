Sport Boys vs Alianza Lima EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Sport Boys vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY sábado 8 de agosto, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Nacional, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la victoria por 3-1 ante Alianza Atlético, el cuadro blanquiazul se alista para enfrentar a Sport Boys. El cuadro rosado viene teniendo una mejora en cuanto al rendimiento, producto de ello, suma 6 puntos en el presente Torneo Clausura, donde busca ser protagonista.

Canal para ver Sport Boys vs Alianza Lima

El partido entre Sport Boys y Alianza Lima, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Horarios por país del partido Sport Boys vs Alianza Lima

El duelo entre Sport Boys y Alianza Lima se disputará este sábado 8 de agosto, desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 9/08)

Estadio donde se juega el Sport Boys vs Alianza Lima

Sport Boys y Alianza Lima disputarán este encuentro en el estadio Nacional. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 43.000 espectadores.

Pronóstico de Sport Boys vs Alianza Lima

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Alianza Lima sobre Sport Boys.

Betsson: gana Sport Boys (4,05), empate (3,20), gana Alianza Lima (1,95)

Betano: gana Sport Boys (4,10), empate (3,30), gana Alianza Lima (2,10)

Bet365: gana Sport Boys (3,60), empate (3,25), gana Alianza Lima (2,05)

1XBet: gana Sport Boys (3,93), empate (3,16), gana Alianza Lima (1,99)

Caliente: gana Sport Boys (3,95), empate (3,25), gana Alianza Lima (1,96)

Doradobet: gana Sport Boys (4,00), empate (3,10), gana Alianza Lima (2,10).

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