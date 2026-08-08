HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Sport Boys vs Alianza Lima EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El enfrentamiento por la cuarta jornada del Torneo Clausura entre Sport Boys y Alianza Lima se disputará en el estadio Nacional, siendo uno de los más atractivos de la fecha.

Sport Boys y Alianza Lima se enfrentan en el estadio Nacional. Foto: Liga 1
Sport Boys y Alianza Lima se enfrentan en el estadio Nacional. Foto: Liga 1
Escuchar
Resumen
Compartir

Sport Boys vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY sábado 8 de agosto, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Nacional, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la victoria por 3-1 ante Alianza Atlético, el cuadro blanquiazul se alista para enfrentar a Sport Boys. El cuadro rosado viene teniendo una mejora en cuanto al rendimiento, producto de ello, suma 6 puntos en el presente Torneo Clausura, donde busca ser protagonista.

PUEDES VER: "Renuncia, Infantino": UEFA exige la salida del presidente de la FIFA

lr.pe

Canal para ver Sport Boys vs Alianza Lima

El partido entre Sport Boys y Alianza Lima, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Horarios por país del partido Sport Boys vs Alianza Lima

El duelo entre Sport Boys y Alianza Lima se disputará este sábado 8 de agosto, desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (domingo 9/08)

Estadio donde se juega el Sport Boys vs Alianza Lima

Sport Boys y Alianza Lima disputarán este encuentro en el estadio Nacional. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 43.000 espectadores.

PUEDES VER: ¡Dura derrota! Perú cayó 3-1 ante Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17

lr.pe

Pronóstico de Sport Boys vs Alianza Lima

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Alianza Lima sobre Sport Boys.

  • Betsson: gana Sport Boys (4,05), empate (3,20), gana Alianza Lima (1,95)
  • Betano: gana Sport Boys (4,10), empate (3,30), gana Alianza Lima (2,10)
  • Bet365: gana Sport Boys (3,60), empate (3,25), gana Alianza Lima (2,05)
  • 1XBet: gana Sport Boys (3,93), empate (3,16), gana Alianza Lima (1,99)
  • Caliente: gana Sport Boys (3,95), empate (3,25), gana Alianza Lima (1,96)
  • Doradobet: gana Sport Boys (4,00), empate (3,10), gana Alianza Lima (2,10).

Últimos partidos de Sport Boys

  • Atlético Grau 0-1 Sport Boys | 1.08.26
  • Sport Boys 2-0 ADT | 25.07.26
  • Los Chankas 1-0 Sport Boys | 19.07.26
  • Sport Boys 1-0 Comerciantes | 10.07.26
  • Sport Boys 3-0 Cantolao | 27.06.26

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético | 1.08.26
  • Comerciantes Unidos 2-2 Alianza Lima | 26.07.26
  • Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | 19.07.26
  • Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali | 12.07.26
  • Alianza Lima 1-2 Alianza Atlético | 28.07.26
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Previa Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Previa Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

LEER MÁS
Partidos de la Liga 1 2026: programación y horarios para ver la fecha 4 del Torneo Clausura

Partidos de la Liga 1 2026: programación y horarios para ver la fecha 4 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi, a los 68 años por una complicada enfermedad

Murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi, a los 68 años por una complicada enfermedad

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

LEER MÁS
¡Dura derrota! Perú cayó 3-1 ante Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17

¡Dura derrota! Perú cayó 3-1 ante Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025