El asalto se reportó durante la madrugada. Los hampones vulneraron el sistema de seguridad | Composición LR | RPP

El asalto se reportó durante la madrugada. Los hampones vulneraron el sistema de seguridad | Composición LR | RPP

Delincuentes ingresaron a una joyería ubicada en la cuadra 6 de Jirón de la Unión, cerca de la Plaza Mayor de Lima, para sustraer productos valorizados en US$200.000 durante la madrugada del martes 14 de abril. Los hampones vulneraron el sistema de seguridad del establecimiento para evitar ser reconocidos.

De acuerdo con el propietario del establecimiento, los implicados se llevaron casi toda su mercadería, en especial los productos de oro. “Hay un promedio de más de US$200.000 a US$300.000 aproximadamente (monto robado). Todo está siendo inventariado para conocer los productos que nos faltan”, lamentó.

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Asalto millonario en Jirón de la Unión

La víctima precisó que los delincuentes se llevaron el sistema de videovigilancia (DVR) y los discos duros con el material fílmico del asalto. Tras el reporte del hecho delictivo, la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para las diligencias correspondientes y buscar los indicios necesarios para dar con el paradero de los criminales.

Debido a que el sistema de seguridad del establecimiento fue vulnerado, las autoridades usarán el material captado por las cámaras de videovigilancia que están ubicadas en los exteriores de Jirón de la Unión.

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