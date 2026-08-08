Murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi, a los 68 años por una complicada enfermedad

Jorge Messi fue clave en la carrera de su hijo y su llegada a Barcelona. Foto: Difusión

Jorge Messi fue clave en la carrera de su hijo y su llegada a Barcelona. Foto: Difusión

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Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció en la noche del viernes 7 de agosto. De acuerdo con los primeros reportes de Infobae, el empresario de 68 años se encontraba internado en un hospital de la ciudad de Rosario, Argentina, debido a una complicada enfermedad.

El representante del goleador de la selección argentina y el Inter Miami fue clave en la carrera profesional de su hijo, pues gestionó su llegada al Barcelona de España cuando todavía era un niño y lo acompañó durante su proceso formativo.

¿De qué murió el papá de Lionel Messi?

La familia de Jorge Messi reconoció hace algunos meses que el progenitor del ‘10’ afrontaba “una situación de salud”; sin embargo, evitó brindar detalles sobre su estado y pidió respetar su privacidad. Por su parte, en los últimos meses la prensa señaló que padecía una compleja enfermedad.

Incluso, luego de anotar en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026, el propio Lionel Messi reconoció que se encontraba afrontando “momentos difíciles”.

“Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron como siempre al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien”, manifestó tras la victoria ante Argelia en junio.