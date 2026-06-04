Mercados de Lima protestan frente al Ministerio de Vivienda por multas excesivas de Sedapal: advierten posible paro nacional

Comerciantes exigen suspensión de cobros abusivos por aguas residuales en Lima y Callao | Foto: Melissa Landa/LR

Comerciantes exigen suspensión de cobros abusivos por aguas residuales en Lima y Callao | Foto: Melissa Landa/LR

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Comerciantes de distintos mercados de Lima y Callao realizaron este jueves un plantón frente al Ministerio de Vivienda para exigir la suspensión de los cobros que Sedapal aplica por presuntos excesos en la concentración de aguas residuales. Los gremios sostienen que estas penalidades continúan imponiéndose pese a la entrada en vigor del Decreto Supremo N.° 008-2026-VIVIENDA, que establece un régimen temporal de adecuación y prohíbe emitir facturas adicionales por este concepto durante un plazo de hasta 12 meses.

La protesta fue encabezada por representantes de asociaciones de comerciantes y centros de abasto que denuncian multas que, según afirman, alcanzan entre S/50.000 y S/300.000, montos que consideran impagables para pequeños negocios.

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Carlos Aguilar Contreras, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores en Mercados y Comercio del Perú (Confenatm), aseguró que los mercados enfrentan una situación crítica debido a las sanciones impuestas por la empresa estatal.

Comerciantes señalan que el recibo de agua alcanza los S/1.500 y multas entre 10.000 a 300.000 soles.

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'Sedapal ha comenzado a poner una serie de multas a los mercados, prácticamente multas que llegan a 50.000, 80.000, 100.000, 200.000 soles, y con la amenaza de clausurar el agua y taponear el desagüe, muchos mercados se han visto obligados prácticamente a firmar convenios que no se pueden pagar', declaró a La República.

El dirigente agregó que el principal pedido de los comerciantes es la paralización inmediata de estos cobros. 'Nosotros estamos pidiendo a Sedapal que suspenda todos los cobros abusivos que están haciendo a los mercados de abasto', señaló.

Un conflicto que se arrastra desde 2025

La controversia se originó por las sanciones aplicadas a los mercados por presuntas descargas de aguas residuales que excedían los Valores Máximos Admisibles (VMA), establecidos en el Decreto Supremo N.° 010-2019-VIVIENDA.

Desde finales de 2025, comerciantes denunciaron que las penalidades superaban ampliamente sus consumos habituales de agua y que los montos cobrados comprometían la sostenibilidad económica de los centros de abasto.

La situación escaló hasta poner en riesgo el abastecimiento de alimentos en la capital. En noviembre del año pasado, cerca de 1.800 mercados de Lima y Callao anunciaron un paro en rechazo a las sanciones. La medida fue suspendida tras una mesa de diálogo con el Ministerio de Vivienda, donde las autoridades se comprometieron a detener los cobros y las intervenciones sorpresivas.

Sin embargo, los dirigentes sostienen que los acuerdos no fueron respetados. 'Se firmó un acta el 4 de noviembre, pero ese acta tampoco ha sido cumplida por Sedapal', afirmó Aguilar.

Gremios denuncian multas impagables por excesos en aguas residuales en mercados de abastos

La norma que suspendió los cobros

El 1 de mayo de este año, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N.° 008-2026-VIVIENDA, mediante el cual creó un régimen temporal de adecuación para pequeños usuarios no domésticos que superen determinados parámetros de descarga de aguas residuales.

La norma otorga hasta 12 meses para que los establecimientos implementen las adecuaciones necesarias y establece que, durante ese periodo, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento no pueden facturar ni cobrar montos adicionales por exceso de concentración. Asimismo, suspende la exigibilidad de obligaciones pendientes vinculadas a estos conceptos para los usuarios comprendidos en el régimen.

Pese a ello, los comerciantes aseguran que los cobros continúan apareciendo en sus recibos de agua. 'Los comerciantes no estamos dispuestos a soportar multas y que nos cobren en forma abusiva montos que perjudican la economía de los pequeños comerciantes', sostuvo el dirigente.

Amenazan con paro nacional

Los gremios esperan que la reunión sostenida este jueves con representantes del sector permita resolver definitivamente el conflicto y dejar sin efecto las penalidades cuestionadas.

Aguilar atribuyó parte del problema a la inestabilidad en la administración de Sedapal. Según indicó, la empresa ha tenido cuatro gerentes generales en los últimos cinco meses, situación que, a su juicio, ha dificultado el cumplimiento de los compromisos asumidos con los comerciantes y la implementación de soluciones definitivas.

De no alcanzarse acuerdos concretos, los mercados evalúan retomar las medidas de fuerza.

'Caso contrario, nosotros vamos a radicalizar. (…) Estamos convocando un evento con todos los mercados del Perú ya para hacer un paro. Esto es preventivo', advirtió.